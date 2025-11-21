फटाफट पढ़ें

पाकिस्तान में फैक्ट्री विस्फोट में 15 मौतें

सात लोग घायल, मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार

फैक्ट्री और आसपास घरों को भारी नुकसान

मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर इलाज दिया

दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सुरक्षा मानक

Industrial Acciden : पूर्वी पाकिस्तान में शुक्रवार को एक गोंद फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कम से कम 15 मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. पुलिस ने फैक्ट्री के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिक विस्फोट के तुरंत बाद फरार हो गया.

पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में एक औद्योगिक संयंत्र में विस्फोट हुआ, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. स्थानीय प्रशासक राजा जहांगीर ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस अधिकारी मोहम्मद असलम ने कहा कि मामले की जांच जारी है.

मरियम नवाज ने बेहतर इलाज का आदेश दिया

वहीं, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान में औद्योगिक दुर्घटनाओं और फैक्टरियों में आग लगने का एक आम कारण सुरक्षा के खराब मानक हैं. 2024 में, फैसलाबाद की एक कपड़ा मिल में इसी तरह के बॉयलर विस्फोट में करीब एक दर्जन मजदूर घायल हुए थे. वहीं, पिछले सप्ताह कराची में एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हुई थी.

