Zubeen Garg Death : गायक Zubeen Garg के निधन को लेकर सामने आए नए बयान में सिंगापुर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मौत किसी साजिश का परिणाम नहीं थी। पुलिस कोस्ट गार्ड की जांच के आधार पर इसे एक सामान्य डूबने की घटना बताया गया है।

सिंगापुर पुलिस कोस्ट गार्ड की जांच रिपोर्ट

अधिकारी एडम नखोदा के अनुसार, विस्तृत जांच में यह पाया गया कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। जांच एजेंसियों ने सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह एक दुर्घटनात्मक मृत्यु थी।

डूबने से हुई मौत की पुष्टि

रिपोर्ट में कहा गया है कि जुबीन गर्ग की मौत पानी में डूबने के कारण हुई। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि उन्हें किसी ने जबरन पानी में धकेला हो या उनके साथ कोई हिंसक घटना हुई हो।

लाइफ जैकेट और तैराकी से जुड़ी जानकारी

जांच में यह भी सामने आया कि घटना के समय गर्ग ने लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था। वह पहले भी तैराकी के दौरान जैकेट उतार चुके थे। दूसरी बार तैरते समय उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया, लेकिन उसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई।

घटना के समय की परिस्थितियां

जानकारी के अनुसार, Lazarus Island के पास यॉट पर मौजूद लोगों के साथ वे तैरने के लिए पानी में उतरे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें शराब का सेवन करते हुए भी देखा था, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने की संभावना जताई गई।

किसी पर आरोप नहीं, जांच समाप्ति की ओर

अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी संभावना जताई गई कि उन्हें तैरते समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे मिर्गी का दौरा, हुआ हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

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