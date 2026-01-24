बड़ी ख़बरविदेश

यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Bangladesh News

Bangladesh News : बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ आए दिन हिंदुओं को दर्दनाक मौत दे रही है। वहां अल्पसंख्यकों को हर पल इस बात की चिंता सता रही है कि आखिरकार वे कब तक जिंदा हैं। वहां मारे जा रहे हिंदू कहीं और के नहीं बल्कि बांग्लादेशी ही है, लेकिन फिर भी वहां की यूनुस सरकार चुप्पी साधकर तमाशा देख रही है। इस बीच हाल ही में वहां से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने बड़ा खुलासा किया है।

2024 में अभिनेत्री पर हुआ हमला

बांग्लादेशी अभिनेत्री रोकेया प्राची ने यूनुस सरकार के खिलाफ चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि यूनुस सरकार ही वहां के अल्पसंख्यकों पर हमला करवा रही है, और चुप्पी साधकर तमाशा देख रही है। एक्ट्रेस ने अपने उपर हुए हमले का भी जिक्र किया। बताया कि, 14 अगस्त 2024 को मुझपर भी हमला हुआ, यूनुस के मॉब ने मुझपर अटैक किया था। मेरे कपड़े फट गए, मुझे मारने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बचाया’।

रेप की धमकी मिली

रोकेया ने बताया कि, वह अटैक में किसी तरह बच तो गई थी, लेकिन वहां से बचकर निकलने के बाद अंडरग्राउंड हो गई थी और पिछले महीने में भारत आ गई। अभिनेत्री ने कहा कि, मैंने यूनुस के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए मुझे रेप की, हत्या की धमकियां मिलीं। मैं तो सुरक्षित निकल आई लेकिन बांग्लादेश की दूसरी महिलाएं मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हैं।

यूनुस अपराधियों के गॉडफादर

इस दौरान एक्ट्रेस ने यूनुस सरकार पर नरसंहार को बढ़ावा देने का खुलकर आरोप लगाया। कहा कि, ‘यूनुस सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर को रोकना नहीं चाहते, वहां एक नहीं कई बल्कि कई दीपू चंद्र दास हैं, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान अभिनेत्री ने यूनुस को अपराधियों और दंगाईयों का गॉडफादर बताया।

