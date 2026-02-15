विदेश

सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ के तहत किए 10 जोरदार हमले

Shanti Kumari15 February 2026 - 3:05 PM
2 minutes read
US Attack in Syria

US Attack in Syria: अमेरिका ने सीरिया में सक्रिय इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) के ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी United States Central Command (सेंटकॉम) ने ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ के तहत चल रहे अभियान का नया वीडियो और ताज़ा जानकारी जारी की है। वॉशिंगटन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा।

पलमायरा हमले के बाद शुरू हुआ अभियान

यह सैन्य अभियान 19 दिसंबर 2025 को शुरू किया गया। इससे पहले 13 दिसंबर को सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में एक हमलावर ने गोलीबारी कर दो अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी इंटरप्रेटर की हत्या कर दी थी।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमलावर हाल ही में सीरियाई सुरक्षा बलों में शामिल हुआ था और उसके चरमपंथी संगठनों से संबंध सामने आए थे। घटना के तुरंत बाद हमलावर को मार गिराया गया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह ऑपरेशन शुरू किया।

फरवरी में 10 सटीक हवाई हमले

सेंटकॉम के अनुसार 3 से 12 फरवरी के बीच अभियान के नए चरण में 10 सटीक हवाई हमले किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस से जुड़े 30 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। निशाने पर हथियारों के भंडार, संचार नेटवर्क और रसद केंद्र रहे, जो संगठन की गतिविधियों को समर्थन दे रहे थे। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य आईएसआईएस की पुनर्संगठन क्षमता को कमजोर करना है।

 आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती

इस ऑपरेशन में उन्नत लड़ाकू विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एफ-15ई स्ट्राइक ईगल, ए-10 वार्थॉग, एसी-130जे घोस्टराइडर और एमक्यू-9 रीपर ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा जॉर्डन के एफ-16 विमानों ने भी सहयोग दिया। अधिकारियों के अनुसार अभियान की शुरुआत से अब तक कम से कम 50 आईएसआईएस लड़ाके मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं।

 जिम्मेदार लोगों को सख्त चेतावनी

सेंटकॉम ने बयान में कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो जिम्मेदार लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर निशाना बनाया जाएगा। उस समय के अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने इसे व्यापक युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि सीमित और लक्ष्य-आधारित कार्रवाई बताया। उन्होंने इसे हमले का ‘सीधा जवाब’ करार दिया।

 5,700 संदिग्धों को इराक स्थानांतरित

क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सेंटकॉम के अनुसार सीरिया की जेलों में बंद 5,700 से अधिक आईएसआईएस संदिग्धों को इराक भेजा गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे जेल तोड़कर भागने की आशंका कम होगी और संगठन को दोबारा संगठित होने से रोका जा सकेगा।

 बदलते हालात में अमेरिका की प्राथमिकता

अमेरिका का कहना है कि सीरिया में तेजी से बदलते हालात के बीच आईएसआईएस को दोबारा सक्रिय होने से रोकना उसकी प्राथमिकता है। ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’ इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें – मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari15 February 2026 - 3:05 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

15 February 2026 - 4:23 PM
Photo of कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

कैलिफोर्निया में लापता भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कर रहे थे पढ़ाई

15 February 2026 - 9:36 AM
Photo of डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

13 February 2026 - 7:25 PM
Photo of Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

13 February 2026 - 6:12 PM
Photo of Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

13 February 2026 - 10:58 AM
Photo of PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

13 February 2026 - 10:53 AM
Photo of बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

13 February 2026 - 9:40 AM
Photo of सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

12 February 2026 - 2:37 PM
Photo of पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

12 February 2026 - 2:37 PM
Photo of Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

12 February 2026 - 12:44 PM
Back to top button