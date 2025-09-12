फटाफट पढ़ें

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान दोनों ओर से मुठभेड़ हुई.

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार (12 सितंबर) को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया. 24 घंटे के भीतर यह सुरक्षाबलों की दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले बृहस्पतिवार को गरियाबंद जिले में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था.

बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस अभियान के दौरान सुबह माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ हुई. अब तक मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. साथ ही मौके से .303 रायफल सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं.

