अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP पर साधा निशाना, इंडिया गठबंधन के समर्थन का किया आह्वान

Ajay Yadav9 September 2025 - 12:48 PM
Akhilesh Yadav :
फटाफट पढ़ें

  • अखिलेश ने बीजेपी को इस्तेमाल कहा
  • उपराष्ट्रपति हटाने पर सवाल उठाए
  • सांगवान ने विपक्ष की जीत कही
  • मसूद ने चुनाव को आत्मा बताया
  • राय ने सही उम्मीदवार का समर्थन मांगा

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पहले बड़ा बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाए हैं.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के मतदान से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी एक इस्तेमाल करने वाली पार्टी है. पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो. हमने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में भी देखा है. अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग अंतरात्मा की आवाज पर होती है. उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि उपराष्ट्रपति क्यों हटाए गए, और जैसे ही नया उपराष्ट्रपति बनेंगा, वह भी बाहर कर दिया जाएगा.

जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे सामने

वहीं रालोद सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि आज बड़ी जीत होगी. विपक्ष की आवाज अंतरात्मा की होती है और सब सच सामने आ जाएगा. जगदीप धनखड़ को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसी ही बातें करता रहता है. उनकी तबियत खराब है, जैसी ही वे स्वस्थ होंगे, वह फिर से सामने आएंगे.

वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि देश की आत्मा को बचाने का चुनाव है और आत्मा को बचाने के लिए किसकी अंतरात्मा जागती है. ये उस पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की अंतरात्मा जागेगी और नतीजे पलट जाएंगे.

इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं

उधर, सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मैं एनडीए के अपने सहयोगियों से अपील करता हूं कि यह उनका आखिरी अवसर है, उन्हें ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए जो संविधान में विश्वास रखता हो और उसकी रक्षा करता हो, न कि उस व्यक्ति का जो केवल एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाता हो और नफरत फैलाता हो, उन्होंने कहा कि सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं.

