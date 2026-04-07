Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर क्षेत्र के अगले विकास चरण के लिए अपनी दृष्टि साझा की। यह क्षेत्र पहले नक्सली हिंसा से प्रभावित था, लेकिन अब धीरे-धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है।

बस्तर में शांति बहाली पर पीएम का आभार

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद में कमी और क्षेत्र में शांति लौटने का श्रेय प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन और नेतृत्व को जाता है।

पीएम को बस्तर आने का आमंत्रण

मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद पीएम मोदी को बस्तर आने का आमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विस्तृत योजनाओं का परिचय कराया।

बस्तर के लिए परिवर्तनकारी रोडमैप

मुख्यमंत्री ने बस्तर के लिए एक व्यापक विकास रोडमैप पेश किया, जिसमें क्षेत्र की छिपी हुई क्षमता को उजागर करने और आर्थिक प्रगति को तेज करने की रणनीति शामिल है। योजना का लक्ष्य बस्तर के जीवन स्तर और समग्र विकास में सुधार लाना है।

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