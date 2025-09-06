राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

Ajay Yadav6 September 2025 - 8:39 AM
2 minutes read
Modi Trump Friendship :
फटाफट पढ़ें

  • ट्रंप ने भारत-अमेरिका रिश्ते खास बताए
  • मोदी को बताया हमेशा का भरोसेमंद दोस्त
  • कुछ फैसलों पर असहमति, दरार नहीं
  • EU का जुर्माना बताया पक्षपाती कदम
  • रूस से तेल खरीद पर जताई नाराजगी

Modi Trump Friendship : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को बेहद खास बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि फिलहाल उन्हें पीएम मोदी के कुछ फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इससे भारत-अमेरिका संबंधों में कोई दरार नहीं है.

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा रहूंगा. मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं. बस इस वक्त जो वो कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं, लेकिन भारत-अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है. इसमें चिंता की कोई बात नहीं है.

गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया

डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि भारत समेत कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूरोपीय संघ (EU) पर नाराजगी जताई, जिसने हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनी गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहा है और उनकी सरकार इसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्होंने इसे अमेरिका के बड़े बिजनेस के खिलाफ अनुचित कार्रवाई बताया. गौर करने वाली बात यह है कि EU ने यह जुर्माना गूगल पर ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक (AdTech) में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के आरोप में लगाया था.

भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. हालांकि, बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत का रूस से अधिक तेल खरीदना उन्हें निराश करता है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर भारत को उनकी ओर से अवगत कर दिया गया है. वहीं, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत-अमेरिका का रिश्ता मजबूत है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों और लोगों के आपसी रिश्तों पर आधारित है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों देश व्यापार सहित सभी मुद्दों पर जुड़े रहेंगे.

