विदेश

टेक्सास में शरिया कानून नहीं चलेगा: गवर्नर ग्रेग एबॉट की सख्त चेतावनी, लगाया प्रतिबंध

Anup Tiwari14 September 2025 - 11:06 PM
1 minute read
Ban On Sharia Law
गवर्नर ग्रेग एबॉट ने लगाया प्रतिबंध

Ban On Sharia Law : अमेरिका के टेक्सास राज्य में गवर्नर ग्रेग एबॉट ने साफ कहा है कि वहां इस्लामी शरिया कानून नहीं चलने दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी पर शरिया कानून मानने का दबाव डाला जा रहा हो, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें.

मौलवी के वायरल वीडियो पर दिया बयान

यह बयान उस समय आया जब ह्यूस्टन में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मौलवी दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने की अपील करता नजर आ रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गवर्नर ने कहा कि इस तरह के प्रयास लोगों को डराने वाले हैं और टेक्सास में किसी भी धार्मिक नियम को जबरन थोपने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

गवर्नर एबॉट ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऐसे कानूनों पर दस्तखत किए हैं, जो टेक्सास में शरिया कानून या उससे जुड़े किसी भी परिसर के निर्माण को रोकते हैं. उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो शरिया कानून थोपना चाहते हैं. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए.

औपचारिक रूप से नहीं है प्रतिबंध

हालांकि टेक्सास में औपचारिक रूप से शरिया कानून पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है. लेकिन 2017 में एक कानून पास किया गया था, जिसके तहत कोर्ट किसी भी विदेशी या धार्मिक कानून को लागू नहीं कर सकते अगर वह अमेरिकी कानून से टकराता हो.

गवर्नर के बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने उनकी आलोचना की है. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस समेत कई मुस्लिम समूहों ने कहा है कि एबॉट का बयान भ्रामक है. उनके मुताबिक शरिया कानून केवल व्यक्तिगत धार्मिक जीवन से जुड़ा होता है और इसका नागरिक कानून से कोई लेना-देना नहीं है.

यह भी पढ़ें : भूकंप के झटकों से कांपा पूर्वोत्तर भारत, 5.8 की तीव्रता से गरजी धरती, असम रहा केंद्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 September 2025 - 11:06 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Nepal Breaking: संकट के बीच सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, आज लेंगी शपथ

Nepal Breaking: संकट के बीच सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, आज लेंगी शपथ

12 September 2025 - 8:09 PM
Photo of यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

11 September 2025 - 10:12 AM
Photo of India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

10 September 2025 - 3:13 PM
Photo of नेपाल में सोशल मीडिया बैन से मचा बवाल: कर्फ्यू, बॉर्डर बंद और मंत्रियों के इस्तीफे तक

नेपाल में सोशल मीडिया बैन से मचा बवाल: कर्फ्यू, बॉर्डर बंद और मंत्रियों के इस्तीफे तक

9 September 2025 - 5:28 PM
Photo of नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़के Gen Z: संसद तक पहुंचा विरोध, एक की मौत

नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़के Gen Z: संसद तक पहुंचा विरोध, एक की मौत

8 September 2025 - 3:09 PM
Photo of बोको हराम की हिंसा से कांपा नाइजीरिया, बोर्नो में गांव को बनाया निशाना, 60 लोगों की मौत

बोको हराम की हिंसा से कांपा नाइजीरिया, बोर्नो में गांव को बनाया निशाना, 60 लोगों की मौत

7 September 2025 - 10:34 PM
Photo of अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

7 September 2025 - 12:22 PM
Photo of बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

3 September 2025 - 3:58 PM
Photo of सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

सूडान में भारी बारिश से भूस्खलन, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, राहत कार्य जारी

2 September 2025 - 9:33 AM
Photo of अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप, 6.3 तीव्रता के झटके से 9 की मौत, कई घायल

1 September 2025 - 7:55 AM
Back to top button