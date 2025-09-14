Ban On Sharia Law : अमेरिका के टेक्सास राज्य में गवर्नर ग्रेग एबॉट ने साफ कहा है कि वहां इस्लामी शरिया कानून नहीं चलने दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी पर शरिया कानून मानने का दबाव डाला जा रहा हो, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दें.

मौलवी के वायरल वीडियो पर दिया बयान

यह बयान उस समय आया जब ह्यूस्टन में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मौलवी दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस और लॉटरी टिकट न बेचने की अपील करता नजर आ रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गवर्नर ने कहा कि इस तरह के प्रयास लोगों को डराने वाले हैं और टेक्सास में किसी भी धार्मिक नियम को जबरन थोपने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

गवर्नर एबॉट ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऐसे कानूनों पर दस्तखत किए हैं, जो टेक्सास में शरिया कानून या उससे जुड़े किसी भी परिसर के निर्माण को रोकते हैं. उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो शरिया कानून थोपना चाहते हैं. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए.

औपचारिक रूप से नहीं है प्रतिबंध

हालांकि टेक्सास में औपचारिक रूप से शरिया कानून पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है. लेकिन 2017 में एक कानून पास किया गया था, जिसके तहत कोर्ट किसी भी विदेशी या धार्मिक कानून को लागू नहीं कर सकते अगर वह अमेरिकी कानून से टकराता हो.

गवर्नर के बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने उनकी आलोचना की है. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस समेत कई मुस्लिम समूहों ने कहा है कि एबॉट का बयान भ्रामक है. उनके मुताबिक शरिया कानून केवल व्यक्तिगत धार्मिक जीवन से जुड़ा होता है और इसका नागरिक कानून से कोई लेना-देना नहीं है.

यह भी पढ़ें : भूकंप के झटकों से कांपा पूर्वोत्तर भारत, 5.8 की तीव्रता से गरजी धरती, असम रहा केंद्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप