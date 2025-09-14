राष्ट्रीय

भूकंप के झटकों से कांपा पूर्वोत्तर भारत, 5.8 की तीव्रता से गरजी धरती, असम रहा केंद्र

Anup Tiwari14 September 2025 - 7:07 PM
2 minutes read
Earthquake
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 दर्ज की गई

Earthquake : रविवार को पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटकों ने लोगों को चौंका दिया. असम के उदलगुरी ज़िले में शाम लगभग 4:41 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, झटकों की गहराई लगभग 5 किलोमीटर थी और यह कई जिलों में महसूस किए गए. घबराए हुए लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति को नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है.

अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम

अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, हालांकि किसी भी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी. पूर्वोत्तर भारत खासकर असम, भूकंपीय दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में यह इलाका कई बार कंपन का अनुभव कर चुका है. वर्ष 2021 में सोनितपुर जिले में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने कई कस्बों और गांवों में इमारतों को नुकसान पहुंचाया था. उस घटना के बाद से राज्य सरकार ने भूकंप की संभावनाओं को लेकर अलर्ट सिस्टम को और सशक्त किया है.

क्यों आते हैं भूकंप

भूकंप से जुड़े वैज्ञानिक कारणों पर नजर डालें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, पृथ्वी की ऊपरी परत कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं, तो ऊर्जा का विस्फोट होता है जो ज़मीन के भीतर कंपन पैदा करता है. यही कंपन जब सतह तक पहुंचता है, तो उसे भूकंप के रूप में महसूस किया जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि रिक्टर स्केल पर 7.0 से ऊपर के भूकंप अत्यधिक खतरनाक माने जाते हैं, जबकि 4.5 से ऊपर की तीव्रता वाले भूकंप से इमारतों को नुकसान हो सकता है. 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप अक्सर महसूस भी नहीं होते और उन्हें सूक्ष्म श्रेणी में गिना जाता है.

अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

हालांकि इस बार का भूकंप मध्यम श्रेणी में रहा, फिर भी प्रशासन और आम जनता दोनों सतर्क नजर आए. स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी सहायता केंद्र से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें : भोपाल में शुरू हुआ प्रदेश का पहला रेंडरिंग प्लांट, मांस अपशिष्ट से बनेगा पशु आहार, प्रदूषण में आएगी कमी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 September 2025 - 7:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जानिए इसका इतिहास

हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जानिए इसका इतिहास

14 September 2025 - 10:52 AM
Photo of रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

13 September 2025 - 3:19 PM
Photo of नेपाल में सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई

नेपाल में सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई

13 September 2025 - 10:47 AM
Photo of सरकारी बुलेटप्रूफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा…जानिए उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या-क्या शानदार सुविधाएं मिलती हैं

सरकारी बुलेटप्रूफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा…जानिए उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या-क्या शानदार सुविधाएं मिलती हैं

12 September 2025 - 1:18 PM
Photo of सी. पी. राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, शपथग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल

सी. पी. राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, शपथग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल

12 September 2025 - 11:17 AM
Photo of नेपाल की जेल से फरार 30 कैदियों को भारत में घुसने से रोका, 217 भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी

नेपाल की जेल से फरार 30 कैदियों को भारत में घुसने से रोका, 217 भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी

11 September 2025 - 7:33 PM
Photo of वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

11 September 2025 - 5:52 PM
Photo of मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में शामिल होने श्रीनगर पहुंचे संजय सिंह: पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, AAP ने जताया विरोध

मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में शामिल होने श्रीनगर पहुंचे संजय सिंह: पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, AAP ने जताया विरोध

11 September 2025 - 3:30 PM
Photo of नेपाल में फिर हिंसा, जेल तोड़कर भागने वाले कैदियों पर सेना ने की फायरिंग, 2 की मौत

नेपाल में फिर हिंसा, जेल तोड़कर भागने वाले कैदियों पर सेना ने की फायरिंग, 2 की मौत

11 September 2025 - 12:52 PM
Photo of हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 18 हजार और किसानों को मिले 20 हजार, आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार से की मांग

हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 18 हजार और किसानों को मिले 20 हजार, आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार से की मांग

9 September 2025 - 2:22 PM
Back to top button