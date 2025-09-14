Madhya Pradeshराज्य

भोपाल में शुरू हुआ प्रदेश का पहला रेंडरिंग प्लांट, मांस अपशिष्ट से बनेगा पशु आहार, प्रदूषण में आएगी कमी

Anup Tiwari14 September 2025 - 6:04 PM
2 minutes read
Bhopal Rendering Plant
MP का पहला रेंडरिंग प्लांट शुरू

Bhopal Rendering Plant : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मांस से निकलने वाले वेस्ट को लेकर एक नई पहल की गई है, जो अब शहर के लिए न सिर्फ सफाई का समाधान बन रही है, बल्कि कमाई और रोजगार का जरिया भी. आदमपुर छावनी क्षेत्र में स्थापित प्रदेश का पहला रेंडरिंग प्लांट अब पूरी तरह से चालू हो चुका है, जहां चिकन, मटन और मछली से निकलने वाले अवशेषों को प्रोसेस कर पोल्ट्री और फिश फीड तैयार किया जा रहा है.

चारे के रूप में किया जाता है प्रयोग

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) द्वारा स्थापित इस प्लांट में दुकानों से इकठ्ठा किया गया मांस अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किया जाता है. शुरुआत में इसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उच्च तापमान पर सुखाया जाता है ताकि उसमें मौजूद नमी को हटाया जा सके. अंत में इसे पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है, जो पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म में जानवरों के चारे के रूप में उपयोग में आता है.

फिलहाल, शहर की 600 से ज्यादा चिकन-मटन दुकानों और सड़कों के किनारे लगने वाली फिश शॉप्स से हर महीने करीब 17 टन वेस्ट इस प्लांट में पहुंच रहा है. अभी यह आंकड़ा शुरुआती स्तर पर है, लेकिन बीएमसी का अनुमान है कि जब शहर में आधुनिक स्लॉटर हाउस पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब यह प्लांट प्रति माह 300 टन तक वेस्ट प्रोसेस कर सकेगा.

लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से बने इस संयंत्र से हर साल करीब 5 लाख रुपये की आय होने की संभावना जताई गई है. साथ ही, यह परियोजना स्थानीय स्तर पर 50 से अधिक लोगों को रोज़गार भी प्रदान कर रही है.

पर्यावरण के लिए लाभदायक

नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी. जहां पहले मांस दुकानों से निकलने वाला वेस्ट तालाबों, नालों और सार्वजनिक स्थानों में फेंक दिया जाता था, वहीं अब यह वेस्ट शहर की सफाई के साथ-साथ पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा रहा है. इस प्लांट के जरिए न सिर्फ दुर्गंध और प्रदूषण में कमी आई है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरों को भी काफी हद तक रोका जा रहा है.

भोपाल का यह कदम न केवल अपशिष्ट प्रबंधन का एक सफल मॉडल बन रहा है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में वेस्ट से वैल्यू निकालने की मिसाल भी पेश कर रहा है.

यह भी पढ़ें : मांस की गुणवत्ता के लिए IVRI ने विकसित की नई प्लांट-बेस्ड सेंसर किट, अब मिनटों में जानें मांस की ताजगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 September 2025 - 6:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मांस की गुणवत्ता के लिए IVRI ने विकसित की नई प्लांट-बेस्ड सेंसर किट, अब मिनटों में जानें मांस की ताजगी

मांस की गुणवत्ता के लिए IVRI ने विकसित की नई प्लांट-बेस्ड सेंसर किट, अब मिनटों में जानें मांस की ताजगी

14 September 2025 - 5:27 PM
Photo of बाढ़ के बाद पंजाब का पुनर्वास: पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार की विशेष मुहिम शुरू

बाढ़ के बाद पंजाब का पुनर्वास: पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार की विशेष मुहिम शुरू

14 September 2025 - 4:46 PM
Photo of पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

13 September 2025 - 10:36 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:50 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:38 PM
Photo of बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

13 September 2025 - 6:51 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

13 September 2025 - 6:28 PM
Photo of आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

13 September 2025 - 5:37 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

13 September 2025 - 5:33 PM
Photo of चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

13 September 2025 - 2:56 PM
Back to top button