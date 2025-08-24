फटाफट पढ़ें

तेजप्रताप यादव ने राहुल-तेजस्वी की यात्रा का विरोध किया

उन्होंने कहा लोग अपनी रोजी-रोटी को लेकर परेशान हैं

विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी हमला बोला

तेजप्रताप ने शराबबंदी और अपराध पर सवाल उठाए

उन्होंने बेरोजगारी और पलायन को बड़ी समस्या बताया

Bihar News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पूर्णिया पहुंची. जहां दोनों नेताओं ने बाइक रैली भी निकाली. लेकिन इस दौरान यात्रा का विरोध भी हुआ. सबसे बड़ा विरोध तेजस्वी यादव के भाई तेजप्रताप यादव ने किया. तेजप्रताप यादव ने कहा कि चुनाव में लोग अपना-अपना पापड़ और रोटी बेलने में लगे हैं.

बेगूसराय में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप ने वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एसी कारों और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वे गांव की पगडंडियों पर चलकर जमीन से जुड़े नेता बनना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता समझती है कि असली जमीनी नेता कौन है. उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब-मजदूर को आवाज दी. उनका कहना था कि वे भी सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और गांव के नेता बने रहेंगे.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला

बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के खिलाफ अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पीएम को “वोट चोर” कहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बयान उनके संस्कारों को दर्शाता है.

वहीं सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ “युवराज” घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता-पिता ने 15 साल के शासन में क्या किया. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को हरी झंडी दिखाने खुद लालू यादव सासाराम गए थे.

शराबबंदी सिर्फ कागजों पर हो रही होम डिलीवरी

तेजप्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार और शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए. तेजप्रताप ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, असल में शराब की होम डिलीवरी हो रही है. उन्होंने बिहार में पलायन और रोजगार को सबसे गंभीर समस्या बताया. तेज प्रताप ने कहा कि पढ़े-लिखे नौजवान पकौड़ा तलने पर मजबूर हैं और नौकरी न मिलने के कारण उनकी शादियां भी नहीं हो पा रही हैं.

