Shreyas Iyer Injury Update : सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में एलेक्स कैरी का कैच पकड़ने के दौरान भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयश अय्यर को गंभीर चोट लगी थी. उन्हें आगे की जांच का आंकलन के लिए अस्पताल ले जाया गया था. जहां जांच में पता चला कि उनकी बाईं पसली में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था. अब श्रेयश की चोट पर बड़ा अपडेट सामने आया है. श्रेयश आईसीयू से बाहर आ गए हैं, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

बैलेंस बिगड़ा और बाईं पसली में लगी चोट

ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 34वें ओवर में हर्षित राणा की एक गेंद पर एलेक्स कैरी ने हवाई शॉट खेला था। श्रेयस ने पॉइंट से थर्डमैन एरिया की ओर दौड़ लगाकर डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा। इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और उनकी बाईं पसली में चोट लग गई। जिसके बाद टीम के खिलाड़ी और फिजियो तुरंत मौके पर आ गए और उन्हें ग्राउंड के बाहर ले गए.

श्रेयश की खतरे में थी जान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस की रिपोर्ट देखने के बाद 26 तारीख को शाम को बीसीसीआई को भेजे ईमेल में उन्होंने लिखा है कि मैदान में मौजूद बीसीसीआइ की मेडिकल टीम द्वारा समय पर श्रेयश का सही डायग्नोसिस किया और जो तत्काल कदम उठाए गए उससे एक जान बचाई जा सकी.

श्रेयश अभी सिडनी में ही रहेंगे

BCCI ने 27 अक्टूबर को बयान जारी कर बताया कि श्रेयश के स्कैन में पता चला कि उनके स्प्लीन (तिल्ली या प्लीहा) में चोट लगी है। हमारी मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेकर अय्यर की चोट पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर अगले कुछ दिन श्रेयस के साथ सिडनी में ही रहेंगे, ताकि उनकी रोजाना की प्रोग्रेस का पता चल सके। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके माता-पिता जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं।

कितनी गंभीर है श्रेयस की चोट

स्प्लीन पेट के ऊपरी बाएँ हिस्से में, पसलियों के नीचे स्थित होती है। यह बहुत नाजुक होती है. जी चोट लगने से आसानी से फट सकती है। खेलते समय गिरने या किसी से टकराने पर ऐसा हो सकता है। जब स्प्लीन फटती है तो आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो जाता है। यह एक गभीर स्थिति होती है और तुरंत डॉक्टर की मदद आवश्यकता होती है। कई बार ज्यादा रक्तसाव से मरीज की जान भी जा सकती है।

मैदान पर वापसी में लगेगा समय

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयश अभी आईसीयू से बाहर आए हैं और जनरन वार्ड में डॉक्टर की निगरानी में हैं. बीसीसीआई की तरह से उनकी वापसी पर अभी कोई बयान नहीं आया है. हालांकि चोट को देखते हुए पूरी तरह से फिट होने में श्रेयश को समय लग सकता है.

