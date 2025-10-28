Earthquake Turkey : पश्चिमी तुर्की के बालीक्सिर प्रांत (Balıkesir Province) में सोमवार की रात करीब 10 बजकर 48 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र झटके इतने सिंदर्गी (Sındırgı) क्षेत्र में बताया जा रहा है, लेकिन इसके झटके इतने तेज थे कि इस्तांबुल, इज़मिर और बुरसा जैसे बड़े शहरों में भी कंपन महसूस किए गए।

तीन इमारतें नष्ट, 22 लोग घायल

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भूकंप के बाद तीन पुरानी इमारतें और एक दो-मंज़िला दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा अभी तक 22 लोगों के घायल होने की ख़बर है, जिनमें से अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं। सरकारी राहत एजेंसियों ने बताया कि इनमें से कई लोग घबराहट में भागते समय गिरे या फिसले। फिलहाल किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आपात सेवाएं अलर्ट पर

जानकारी के मुताबिक, भूकंप के बाई कई आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए। फिलहाल विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे अभी क्षतिग्रस्त इमारतों में वापस ना जाएं और राहत एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत दल का निरीक्षण अभियान जारी है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा है।

गौरतलब है कि अगस्त में भी सिंदिर्गी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर थी। तब से देखा जा रहा है कि आए दिन बालिकेसिर के आसपास के क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं।

वहीं, साल 2023 में तुर्किये 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप ने 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी हिस्सों में भी 6,000 लोग मारे गए थे।

