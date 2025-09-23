Other States

शरद पवार ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा- प्रतिक्रिया से बढ़ रहा अविश्वास

Ajay Yadav23 September 2025 - 2:30 PM
2 minutes read
Sharad Pawar :
शरद पवार ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा- प्रतिक्रिया से बढ़ रहा अविश्वास

फटाफट पढ़ें

  • शरद पवार ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा
  • बीजेपी की प्रतिक्रिया से अविश्वास बढ़ता है
  • राहुल ने वोटर नाम कटने का आरोप लगाया
  • चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया
  • राहुल पर बदनाम करने का आरोप लगाया

Sharad Pawar : शरद पवार ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह मुद्दा उठाया, तो संबंधित संस्था को इसका संज्ञान लेना चाहिए था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तब बीजेपी नेता नियमित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं. इससे चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ता है.

बीजेपी की प्रतिक्रिया बढ़ा रही अविश्वास

शरद पवार ने कहा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में यह मुद्दा उठाया, तो संबंधित संस्था को इसकी गंभीरता को समझते हुए जवाब देना चाहिए था. लेकिन हो यह रहा है कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि बीजेपी और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं. शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया उचित नहीं है.

वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया

बता दें कि 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों मे फर्जी लॉगिन और राज्य से बाहर के मोबाइल नंबरों के जरिए बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए. उनके मुताबिक, सिर्फ आलंद सीट पर ही 6,018 वोटरों के नाम काट दिए गए.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करके भारत, उसकी राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 September 2025 - 2:30 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of NIA की बड़ी कार्रवाई: कोलकाता समेत 5 जगहों पर छापेमारी, मानव तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

NIA की बड़ी कार्रवाई: कोलकाता समेत 5 जगहों पर छापेमारी, मानव तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

22 September 2025 - 4:53 PM
Photo of सीएम स्टालिन ने मुसलमानों पर किया चौंकाने वाला खुलासा, CAA, वक्फ और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान

सीएम स्टालिन ने मुसलमानों पर किया चौंकाने वाला खुलासा, CAA, वक्फ और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान

22 September 2025 - 3:03 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- “सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा”

जम्मू-कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा- “सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा”

22 September 2025 - 2:54 PM
Photo of सुप्रिया सुले ने आरक्षण पर संवेदनशील बहस की मांग की, कहा केवल जरूरतमंदों को मिले लाभ

सुप्रिया सुले ने आरक्षण पर संवेदनशील बहस की मांग की, कहा केवल जरूरतमंदों को मिले लाभ

21 September 2025 - 3:32 PM
Photo of जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, संजय राउत ने राहुल गांधी का किया बचाव

जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, संजय राउत ने राहुल गांधी का किया बचाव

20 September 2025 - 12:32 PM
Photo of जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

20 September 2025 - 11:49 AM
Photo of मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला, दो जवान शहीद, कई घायल

20 September 2025 - 8:01 AM
Photo of राहुल गांधी के वोट चोरी दावों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब, कहा- ये झूठ और संविधान का अपमान…

राहुल गांधी के वोट चोरी दावों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब, कहा- ये झूठ और संविधान का अपमान…

19 September 2025 - 9:22 AM
Photo of दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

18 September 2025 - 10:00 PM
Photo of अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा

अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा

16 September 2025 - 10:00 PM
Back to top button