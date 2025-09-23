फटाफट पढ़ें

शरद पवार ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

बीजेपी की प्रतिक्रिया से अविश्वास बढ़ता है

राहुल ने वोटर नाम कटने का आरोप लगाया

चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया

राहुल पर बदनाम करने का आरोप लगाया

Sharad Pawar : शरद पवार ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह मुद्दा उठाया, तो संबंधित संस्था को इसका संज्ञान लेना चाहिए था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तब बीजेपी नेता नियमित रूप से प्रतिक्रिया देते हैं. इससे चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ता है.

बीजेपी की प्रतिक्रिया बढ़ा रही अविश्वास

शरद पवार ने कहा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में यह मुद्दा उठाया, तो संबंधित संस्था को इसकी गंभीरता को समझते हुए जवाब देना चाहिए था. लेकिन हो यह रहा है कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि बीजेपी और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं. शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया उचित नहीं है.

वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया

बता दें कि 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों मे फर्जी लॉगिन और राज्य से बाहर के मोबाइल नंबरों के जरिए बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए. उनके मुताबिक, सिर्फ आलंद सीट पर ही 6,018 वोटरों के नाम काट दिए गए.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करके भारत, उसकी राष्ट्रीयता और लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,

