Shaka Laka Boom Boom : बच्चों का फेवरेट ‘शाका लाका बूम बूम’ शो वाला लड़का पापा बनने वाला है। शाका लाका बूम बूम शो में उन्होंने संजू का किरदार निभाया और बच्चों को मन में बस गए। घर-घर में मशहूर एक्टर किंशुक वैद्य जल्द पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी दीक्षा नागपाल प्रेग्नेंट हैं, दीक्षा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की।

लोगों ने दी बधाइयां

इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस और सेलेब्रिटीज की ओर से बधाइयां दी जा रही है। कई लोगों ने कमेंट्स में एक्साइटमेंट जाहिर और कपल को इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं।

किंशुक और दीक्षा की लव स्टोरी

दोनों की मुलाकात 2015 में हुई थी। दीक्षा कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। लंबे समय तक अच्छे दोस्त रहे किंशुक और दीक्षा का रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। फिर अगस्त 2024 में सगाई की, जो एक सादगी भरा और करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेशन किया था।

बिजी शेड्यूल के भी हो रही मुलाकातें

इसके बाद 22 नवंबर 2024 को अलीबाग में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति-रिवाज से शादी की। एक इंटरव्यू में किंशुक ने बताया था कि बिजी शेड्यूल के बावजूद हम दोनों एक-दूसरे से मिलते थे।

उन्होंने दीक्षा की समझदारी और जीवन के प्रति नजरिए की तारीफ की, जो उन्हें लगा कि वे जिंदगी भर साथ रह सकते हैं। अब शादी के ठीक एक साल बाद यह खुशखबरी आना दंपति के लिए और भी खास बना रहा है।

