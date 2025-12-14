Australia Bondi Beach Firing : ऑस्ट्रेलिया में दो हमलवारों ने यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यहूदी बॉन्डी बीच पर त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थी, तभी अचानक दो लोगों ने फायरिंग कर दी।
सोशल मीडिया पर डरावने वीडियो में रविवार दोपहर नॉर्थ बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान तेज गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूसरे वीडियो में काले कपड़े पहने दो युवक दिखाई दे रहे हैं, जो सड़क पर हाई पावर हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। हथियार शॉटगन जैसे लग रहे हैं। लोग चीखते-चिल्लाते जान बचाकर भागते दिख रहे हैं।
दिल दहलाने वाले हालात- पीएम अल्बनीज
पीएम एंथोनी अल्बनीज ने गोलीबारी की घटना पर बयान जारी कर कहा कि- बॉन्डी के हालात भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ मौके पर मौजूद हैं और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।
कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर से बात की है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आसपास के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे न्यू साउथ वेल्स पुलिस से मिली सूचनाओं का पालन करें।
