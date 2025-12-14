Punjab

Karan Panchal14 December 2025 - 2:21 PM
1 minute read
Jalandhar Blast : पंजाब के जालंधर स्थित एक कबाड़ गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

धमाके के कारणों की जांच जारी

जालंधर में थाना-8 पुलिस मौके पर पहुंची और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले शिवमंगल के रूप में हुई, जो संतोखपुरा में किराए के मकान में रहता था।

ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसकी शरीर की उंगलियां एक घर की छत पर जाकर गिरी थी। पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट किस चीज में हुआ, इसकी पुष्टि की जा रही है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है।

ग्रेनेड में धमाके की आशंका

जालंधर के संतोखपुरा इलाके में स्थित एक कबाड़ गोदाम में धमाका हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों का दावा है कि यह ब्लास्ट किसी सिलेंडर में हुआ है।

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि गोदाम में कबाड़ के कारण किसी ग्रेनेड में धमाका हुआ हो सकता है। पुलिस मामले की सटीक वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

