Holidays List 2026 : नया साल (New Year 2026) आने वाला है। लोगों में व्रत-त्योहारों व छुट्टियों को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है। इस बीच भारत सरकार ने 2026 का पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इस लिस्ट में अनिवार्य छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2026 में व्रत और त्योहारों की क्या तारीख है।

जानें 2026 का कैलेंडर और छुट्टियों की लिस्ट-

मकर संक्रांति-14 जनवरी 2026, बुधवार

बसंत पंचमी- 23 जनवरी 2026, शुक्रवार

गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी, सोमवार

महाशिवरात्रि- 15 फरवरी 2026, रविवार

होली- 4 मार्च, बुधवार

चैत्र नवरात्र प्रारंभ- 19 मार्च 2026, गुरुवार

राम नवमी- 26 मार्च 2026, गुरुवार

महावीर जयंती- 31 मार्च, मंगलवार

हनुमान जयंती- 2 अप्रैल 2026, गुरुवार

जगन्नाथ रथ यात्रा- 16 जुलाई 2026, गुरुवार

गुरु-पूर्णिमा- 29 जुलाई 2026, बुधवार

स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त, शनिवार

ओणम/थिरुवोणम- 26 अगस्त 2026, बुधवार

रक्षा बंधन- 28 अगस्त 2026, शुक्रवार

जन्माष्टमी- 4 सितंबर 2026 शुक्रवार

गणेश चतुर्थी- 14 सितंबर 2026 सोमवार

अनंत चतुर्दशी- 25 सितंबर 2026, शुक्रवार

गांधी जयंती- 2 अक्टूबर, शुक्रवार

शारदीय नवरात्रि प्रारंभ- 11 अक्टूबर 2026 रविवार

दशहरा/विजयादशमी- 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार

करवा चौथ- 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार

धनतेरस- 6 नवंबर 2026 शुक्रवार

दीपावली- 8 नवंबर 2026 रविवार

गोवर्धन पूजा- 10 नवंबर 2026, मंगलवार

भाई दूज- 11 नवंबर 2026, बुधवार

छठ पूजा- 15 नवंबर 2026, रविवार

गुरु नानक जयंती- 24 नवंबर, मंगलवार

सरकारी कैलेंडर 2026 के मुताबिक कई ऐसे मौके हैं जब कर्मचारी कम छुट्टी लेकर लंबा आराम व कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/पंचांग/धर्मग्रंथों/प्रवचनों/मान्यताओं/ज्योतिषियों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। हिन्दी ख़बर जिम्मेदार चैनल होने के नाते अंधविश्वास के खिलाफ है।

