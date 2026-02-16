मनोरंजन

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर राजस्थान से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोचा

Shanti Kumari16 February 2026 - 1:25 PM
2 minutes read
Rohit Shetty House Firing Case

Rohit Shetty House Firing Case : मुंबई के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुंबई पुलिस ने हरियाणा पुलिस की एसटीएफ के साथ मिलकर अभियान चलाते हुए मुख्य शूटर और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया है.

इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने शूटर समेत कुल छह आरोपियों को हिरासत में लिया है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

आसपास के क्षेत्रों से गिरफ्तार किया था

इस मामले में इससे पहले पुलिस ने पांच आरोपियों को पुणे और आसपास के क्षेत्रों से गिरफ्तार किया था. इन आरोपियों के नाम आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल साकट और आसाराम फसले उर्फ बाबू ये सभी हथियार सप्लायर हैं.

पुलिस ने इन 5 आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत कड़ी कार्रवाई की है. अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध से जुड़े पहलुओं को देखते हुए यह धाराएं लगाई गई हैं.

ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा

गिरफ्तार किए गए शूटर को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे किस गैंग का हाथ है और हमलावर का मकसद क्या था. क्या यह केवल डराने के लिए की गई फायरिंग थी या इसके पीछे जबरन वसूली जैसा कोई बड़ा कारण था, इसकी गहराई से जांच की जा रही है.

हमले के पीछे कौन से गैंग का हाथ

गिरफ्तार किए गए शूटर को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरूवाती जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे कौन से गैंग का हाथ है और हमलावर का मकसद क्या था. और यह जांच की जा रही है कि फायरिंग केवल डराने-धमकाने के लिए की गई थी या इसके पीछे वसूली जैसी कोई साजिश छुपी हुई थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड शुभम लोणकर है, जो अभी भी फरार है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि उसका संबंध कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी हो सकता है. हालांकि पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें – भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

