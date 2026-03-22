विदेश

कतर में हेलीकॉप्टर हादसा: 6 की मौत, 1 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Shanti Kumari22 March 2026 - 2:31 PM
1 minute read
Qatar Helicopter Crash

Qatar Helicopter Crash: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कतर से एक दुखद खबर सामने आई है। कतर के क्षेत्रीय जल में रविवार तड़के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बचाव और खोज अभियान लगातार जारी है।

आंतरिक मंत्रालय ने दी हादसे की पुष्टि

कतर के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमों को मौके पर रवाना किया गया। मंत्रालय ने बताया कि सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है और ऑपरेशन को प्राथमिकता दी जा रही है।

रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज

हादसे के बाद तटीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन टीमों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बचाव कार्य में कई यूनिट्स को शामिल किया गया है, जिनमें रेस्क्यू जहाज, निगरानी उपकरण और प्रशिक्षित कर्मी शामिल हैं। टीमों को समुद्री क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

समुद्री हालात बन रहे चुनौती

अधिकारियों के अनुसार, समुद्री परिस्थितियां बचाव कार्य में बाधा डाल रही हैं। तेज हवाएं और बदलते मौसम की स्थिति सर्च ऑपरेशन को प्रभावित कर रही है। इसके बावजूद टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं ताकि लापता व्यक्ति को सुरक्षित ढूंढा जा सके।

रक्षा मंत्रालय से मिली थी शुरुआती जानकारी

इस घटना की प्रारंभिक जानकारी कतर के रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई थी। बाद में आंतरिक मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति की पुष्टि की और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी साझा की।

लगातार निगरानी और समन्वय जारी

कतर सरकार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन की लगातार निगरानी की जा रही है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। मौसम और समुद्री हालात पर भी नजर रखी जा रही है ताकि बचाव कार्य को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

ये भी पढ़ें – भारत में नया रिकॉर्ड: Narendra Modi बने सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता

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Shanti Kumari22 March 2026 - 2:31 PM
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