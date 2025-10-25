राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, इसे भक्ति, सादगी और प्रकृति प्रेम का पर्व बताया

Ajay Yadav25 October 2025 - 11:02 AM
1 minute read
PM Modi :
पीएम मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, इसे भक्ति, सादगी और प्रकृति प्रेम का पर्व बताया

फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने छठ की शुभकामनाएं दी
  • नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत हुई
  • छठ सादगी और संयम का प्रतीक
  • पर्व में भक्ति और प्रकृति का संगम
  • शारदा सिन्हा ने इसे सजाया

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के श्रद्धालुओं को चार दिवसीय महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ यह महापर्व आरंभ हो रहा है और सभी व्रतियों को उनका नमन और वंदन.

प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह पर्व सादगी और संयम का प्रतीक है. छठ के घाटों पर दिखने वाले दृश्य में पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि छठ पूजा की प्राचीन परंपरा का समाज पर गहरा प्रभाव रहा है और आज यह पर्व विश्व के कोने-कोने में संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है.

भक्ति और प्रकृति प्रेम का संगम

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि छठी मइया सभी को अपना आशीर्वाद दें. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का अनोखा संगम है. इस अवसर पर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और प्रसाद में प्रकृति के विविध रंगों का समावेश होता है. छठ पूजा के गीत और धुनें भक्ति और प्रकृति की सुंदर छवि प्रस्तुत करती हैं.

शारदा सिन्हा ने छठ महापर्व को खास बनाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मेरा सौभाग्य रहा कि कल मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से गहरा आत्मीय रिश्ता रहा है. शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से छठ महापर्व को एक अलग भाव से जोड़ा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 October 2025 - 11:02 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

25 October 2025 - 2:23 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : दिल्ली से होगा श्रृंखला का आरंभ, केजरीवाल और CM मान लेंगे हिस्सा

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : दिल्ली से होगा श्रृंखला का आरंभ, केजरीवाल और CM मान लेंगे हिस्सा

24 October 2025 - 8:42 PM
Photo of अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना, कहा- माफी मांगे बीजेपी

अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना, कहा- माफी मांगे बीजेपी

24 October 2025 - 7:50 AM
Photo of 25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

22 October 2025 - 3:10 PM
Photo of गोवर्धन पूजा कल, जानें वजह, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

गोवर्धन पूजा कल, जानें वजह, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

21 October 2025 - 1:13 PM
Photo of दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

20 October 2025 - 3:27 PM
Photo of प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

20 October 2025 - 7:39 AM
Photo of शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

19 October 2025 - 2:47 PM
Photo of नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

19 October 2025 - 7:57 AM
Photo of चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

18 October 2025 - 7:38 PM
Back to top button