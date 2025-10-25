फटाफट पढ़ें

पीएम मोदी ने छठ की शुभकामनाएं दी

नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत हुई

छठ सादगी और संयम का प्रतीक

पर्व में भक्ति और प्रकृति का संगम

शारदा सिन्हा ने इसे सजाया

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के श्रद्धालुओं को चार दिवसीय महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ यह महापर्व आरंभ हो रहा है और सभी व्रतियों को उनका नमन और वंदन.

नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन! — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025

प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह पर्व सादगी और संयम का प्रतीक है. छठ के घाटों पर दिखने वाले दृश्य में पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि छठ पूजा की प्राचीन परंपरा का समाज पर गहरा प्रभाव रहा है और आज यह पर्व विश्व के कोने-कोने में संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है.

भक्ति और प्रकृति प्रेम का संगम

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि छठी मइया सभी को अपना आशीर्वाद दें. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का अनोखा संगम है. इस अवसर पर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और प्रसाद में प्रकृति के विविध रंगों का समावेश होता है. छठ पूजा के गीत और धुनें भक्ति और प्रकृति की सुंदर छवि प्रस्तुत करती हैं.

शारदा सिन्हा ने छठ महापर्व को खास बनाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मेरा सौभाग्य रहा कि कल मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से गहरा आत्मीय रिश्ता रहा है. शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से छठ महापर्व को एक अलग भाव से जोड़ा है.

मेरा सौभाग्य है कि कल ही, मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से, छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। pic.twitter.com/6P4iQnRL5X — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025

