राष्ट्रीय

PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

Ajay Yadav6 September 2025 - 9:41 AM
2 minutes read
UN General Assembly India :
PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर

फटाफट पढ़ें

  • इस बार UNGA में पीएम मोदी नहीं जाएंगे
  • भारत का प्रतिनिधित्व एस. जयशंकर करेंगे
  • पहले जारी सूची में मोदी का नाम था शामिल
  • ट्रंप 23 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे
  • 27 सितंबर को जयशंकर देंगे भारत का भाषण

UN General Assembly India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में शामिल नहीं होंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधत्व करेंगे. यह जानकारी महासभा के वक्ताओं की संशोधित सूची जारी होने के बाद सामने आई है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा. इसके बाद उच्चस्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी. इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील प्रतिनिधि होगा, जिसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे. यह उनके राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करने का पहला अवसर होगा.

जयशंकर 27 सितंबर को UNGA में प्रतिनिधित्व करेंगे

भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे. लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था. उस लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे. हालांकि, वक्ताओं की इस सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है.

बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80 वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बैठक के साथ शुरू होगा.

24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी है कि यह बैठक 1995 में बीजिंग में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा भी करेगी, इसके साथ ही 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो विश्व नेताओं को अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा. बता दें कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया के कई देश ट्रंप के टैरिफ नीति, रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 September 2025 - 9:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

भारत-अमेरिका रिश्ते पर बोले ट्रंप, मोदी हमेशा रहेंगे…, कुछ फैसलों से नाखुश

6 September 2025 - 8:39 AM
Photo of कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

कांग्रेस के बिहार-बीड़ी पोस्ट पर सियासी विवाद: NDA नेताओं ने दिया करारा जवाब, कांग्रेस ने डिलीट किया पोस्ट

5 September 2025 - 2:11 PM
Photo of शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

5 September 2025 - 12:25 PM
Photo of संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश, यूक्रेन में निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य

संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश, यूक्रेन में निर्दोषों की मौत अस्वीकार्य

5 September 2025 - 10:05 AM
Photo of GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

4 September 2025 - 1:17 PM
Photo of SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अग्रिम जमानत सिर्फ प्रथम दृष्टया आधारहीन मामलों में ही संभव

SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अग्रिम जमानत सिर्फ प्रथम दृष्टया आधारहीन मामलों में ही संभव

3 September 2025 - 10:40 PM
Photo of पीएम मोदी-पुतिन बैठक से अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का लगाया आरोप

पीएम मोदी-पुतिन बैठक से अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का लगाया आरोप

2 September 2025 - 10:43 AM
Photo of बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

1 September 2025 - 12:47 PM
Photo of पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

1 September 2025 - 11:52 AM
Photo of शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

1 September 2025 - 11:16 AM
Back to top button