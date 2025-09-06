फटाफट पढ़ें

इस बार UNGA में पीएम मोदी नहीं जाएंगे

भारत का प्रतिनिधित्व एस. जयशंकर करेंगे

पहले जारी सूची में मोदी का नाम था शामिल

ट्रंप 23 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे

27 सितंबर को जयशंकर देंगे भारत का भाषण

UN General Assembly India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में शामिल नहीं होंगे. उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधत्व करेंगे. यह जानकारी महासभा के वक्ताओं की संशोधित सूची जारी होने के बाद सामने आई है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा. इसके बाद उच्चस्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी. इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील प्रतिनिधि होगा, जिसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे. यह उनके राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करने का पहला अवसर होगा.

जयशंकर 27 सितंबर को UNGA में प्रतिनिधित्व करेंगे

भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे. लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था. उस लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करने वाले थे. हालांकि, वक्ताओं की इस सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है.

बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजरायल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80 वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बैठक के साथ शुरू होगा.

24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी है कि यह बैठक 1995 में बीजिंग में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा भी करेगी, इसके साथ ही 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो विश्व नेताओं को अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा. बता दें कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया के कई देश ट्रंप के टैरिफ नीति, रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप