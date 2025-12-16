PM Modi Jordan Visit : पीएम मोदी जॉर्डन यात्रा कर अब इथियोपिया के लिए रवाना हो गए हैं। जॉर्डन यात्रा के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी का खास स्वागत-सम्मान हुआ। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, खुद कार ड्राईव कर प्रधानमंत्री मोदी को म्यूजियम तक ले गए।

बता दें की हुसैन बिन अब्दुल्लाह जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हैं। और उन्हें पैगंबर मुहम्मद की 42वीं पीढ़ी का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। जॉर्डन दौरे के दौरान दोनो देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। PM मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं और जॉर्डन पहला पड़ाव है।

भारत की विकास दर 8 प्रतिशत से ज्यादा

पीएम मोदी कल शाम जॉर्डन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। वहां वे भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में PM मोदी ने कहा कि भारत की विकास दर 8 प्रतिशत से ज्यादा है। यह बेहतर शासन और इनोवेशन पर आधारित नीतियों का नतीजा है।

पीएम मोदी ने गेस्ट बुक पर किए साइन

द जॉर्डन म्यूजियम में जाने के दौरान PM मोदी ने गेस्ट बुक पर साइन किए। जहां क्राउन प्रिंस हुसैन भी मौजूद रहे। यह म्यूजियम पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। जहां जॉर्डन के 15 लाख साल पुराने इतिहास की झलक देखने को मिलती है।

भारत ने जबरदस्त विकास किया- किंग अब्दुल्ला

PM मोदी और किंग अब्दुल्ला ने राजधानी अम्मान से भारत-जॉर्डन व्यापार मंच को संबोधित किया। जिसके बाद किंग अब्दुल्ला ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जबरदस्त विकास किया है। साथ ही कहा कि हम अपनी आर्थिक साझेदारी को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप सभी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होनें कहा कि यह मंच भारत और अम्मान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा।

