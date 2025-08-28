फटाफट पढ़ें

विरार में अवैध चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा

हादसे में 14 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

बिल्डर को पुलिस ने हिरासत में लिया

राहत और बचाव कार्य में NDRF की टीमें जुटी

मलबे में फंसे और लोगों के दबे होने का खतरा

Four Story Building : महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में बुधवार को एक दर्दनाक हदसा हुआ. यहां एक अवैध चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक मां-बेटी भी शामिल है.

हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है. यह घटना बुधवार को करीब 12:05 बजे हुई, जब रामाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा अचानक गिर गया. बताया जा रहा है कि यह इमारत 2012 में बनाई गई थी और पूरी तरह अवैध थी. हादसे के बाद पुलिस ने इमारत के बिल्डर को हिरासत में ले लिया है. वसई-विरार नगर निगम (VVMC) की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई.

नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की दो टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हैं. पालघर की जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने बताया कि मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है.

हादसे में 14 लोगों की मौत

हादसे को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन बचाव अभियान अभी भी चल रहा है. अब तक 17 लोगों का पता चला है, जिनमें 14 की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति घायल है और दो को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. शुरुआत में तंग गलियों के कारण मलबा हटाने का काम हाथों से करना पड़ा, क्योंकि भारी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच सकीं. अब मशीनों की मदद ली जा रही है और काम तेजी से हो रहा है. VVMC के असिस्टेंट कमिश्नर गिल्सन गोंसाल्वेस ने बताया कि राहत कार्य अब तेजी से चल रहा है.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि जिस चॉल पर इमारत का हिस्सा गिरा, वह खाली थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आसपास की चॉलों को भी खाली करा लिया गया है और वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा दिया गया है.

