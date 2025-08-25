Vande Bharat Express : उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक नई राहतभरी खबर आई है. नॉर्दर्न रेलवे ने मेरठ सिटी और लखनऊ जंक्शन के बीच चल रही वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन 22490/22489 को अब 27 अगस्त से वाराणसी जंक्शन तक बढ़ाने का फैसला लिया है. यह कदम राज्य के बड़े शहरों के बीच तेज, आरामदायक और सीधी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस विस्तार से खासकर उन यात्रियों को फायदा होगा जो धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या और वाराणसी जाना चाहते हैं.

नया रूट और स्टॉपेज

वंदेभारत एक्सप्रेस अब मेरठ सिटी से रवाना होकर हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जंक्शन और अयोध्या धाम होते हुए वाराणसी जंक्शन तक जाएगी. ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और मंगलवार को इसका संचालन नहीं होगा. इस नए रूट से अयोध्या और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सुगम हो जाएगा.

शेड्यूल और टाइमिंग्स

मेरठ सिटी से वाराणसी (22490): प्रस्थान: 06:35 हापुड़: 07:08 – 07:10 मुरादाबाद: 08:35 – 08:40 बरेली: 10:04 – 10:06 लखनऊ जंक्शन: 13:45 – 13:55 अयोध्या धाम: 15:53 – 15:55 वाराणसी जंक्शन आगमन: 18:25

वाराणसी से मेरठ सिटी (22489): प्रस्थान: 09:10 अयोध्या धाम: 11:40 – 11:42 लखनऊ जंक्शन: 13:40 – 13:50 बरेली: 17:13 – 17:15 मुरादाबाद: 18:50 – 18:55 हापुड़: 20:10 – 20:12 मेरठ सिटी आगमन: 21:05



यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे टिकट बुकिंग से पहले ट्रेन की समय-सारणी और उपलब्धता की पुष्टि अवश्य करें. अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, हेल्पलाइन नंबर 139, और ‘रेल मदद’ ऐप का उपयोग किया जा सकता है.

