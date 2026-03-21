Pakistan News : पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि शिया धर्मगुरुओं के साथ आयोजित इफ्तार बैठक के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया।

धर्मगुरुओं की निष्ठा पर उठाए सवाल

बैठक के दौरान जनरल मुनीर ने शिया विद्वानों की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए कथित तौर पर कहा कि यदि किसी को ईरान से अधिक लगाव है तो वह वहीं जाकर रह सकता है। उनके इस बयान को लेकर वहां मौजूद लोगों में असहजता की स्थिति बन गई।

शिया समुदाय में नाराजगी और विरोध

सेना प्रमुख के इस बयान को शिया समुदाय ने आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से उनके प्रति गलत संदेश जाता है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है।

धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया

धार्मिक नेता सैयद जवाद नदवी ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया। उनके अनुसार, इस तरह की भाषा किसी भी समुदाय के लिए सम्मानजनक नहीं मानी जा सकती और इससे विवाद और गहरा सकता है।

बैठक के माहौल पर भी उठे सवाल

बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख ने वरिष्ठ विद्वानों से संवाद के बजाय कड़ा रुख अपनाया और बिना बातचीत पूरी किए वहां से चले गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

मध्य पूर्व तनाव के बीच बयान का असर

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते क्षेत्रीय संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, और ऐसे में इस बयान ने पाकिस्तान में भी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है।

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