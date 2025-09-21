Bihar

तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध

Ajay Yadav21 September 2025 - 2:37 PM
2 minutes read
Bihar News :
महुआ में तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध"

फटाफट पढ़ें

  • महुआ में तेजस्वी रैली में पीएम की मां पर आपत्ति
  • गिरिराज सिंह ने इसे माताओं का अपमान कहा
  • विपक्षी नेताओं की गाली पर कड़ी निंदा
  • वीडियो वायरल, भाजपा-जदयू ने मुद्दा बनाया
  • सभ्य राजनीति और अनुशासन पर सवाल

Bihar News : वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की सभा के दौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बिहार की अस्मिता और देश की करोड़ों माताओं का अपमान बताया.

बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है. वैशाली जिले के महुआ में तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हुआ, जिसने राजनीतिक हलकों में तनाव बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की.

पीएम की मां को गाली देना बेहद शर्मनाक

गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में इस तरह की घटनाएं नई नहीं है, लेकिन एक बार फिर मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बेहद शर्मनाक है, उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही मानसिकता है जो 1990 के दशक के जंगलराज की पहचान थी और आज भी राजद के कुछ नेताओं के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देती है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी और अब लालू यादव के युवराज तेजस्वी यादव के मंच से वही शर्मनाक हरकत हुई है. यह साबित करता है कि उस दौर के संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं. उनके मंच से गालियां दी जाती हैं और वह चुप रहते हैं. यह अपमान है सिर्फ नरेंद्र मोदी की मां का नहीं, बल्कि बिहार की अस्मिता और देश की करोड़ों माताओं का भी है.

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी नहीं, बल्कि पूरे समाज की मातृशक्ति का अपमान है. जब कोई प्रधानमंत्री की मां का अपमान करता है तो वह हर भारतीय मां का अपमान करता है. ऐसी बातें बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. चुनाव के परिणाम में इन सबका हिसाब बराबर होगा.

बीजेपी-जदयू ने बनाया चुनावी मुद्दा

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं राजद के लिए चुनावी नुकसान पहुंचा सकती हैं. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग नाराजगी जता रहे हैं. बीजेपी और जदयू ने इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना लिया है और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला कर रहे हैं.

वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि नेताओं को अपने मंचों पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी या नारेबाजी को तुरंत रोकना चाहिए. महुआ की इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार की राजनीति सभ्य संवाद की ओर बढ़ेगी या चुनावी माहौल में ऐसे विवाद ही हावी रहेंगे.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 September 2025 - 2:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

21 September 2025 - 10:07 AM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

20 September 2025 - 2:32 PM
Photo of विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

19 September 2025 - 1:05 PM
Photo of चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

19 September 2025 - 12:06 PM
Photo of चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

18 September 2025 - 11:33 AM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

16 September 2025 - 7:59 AM
Back to top button