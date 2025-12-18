स्वास्थ्य

Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

18 December 2025
2 minutes read
Health Update
Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

Health Update : सर्दियों का मौसम है, ऐसे में लोगों के मांसपेशियों और घुटनों में दर्द, कमर अकड़ना, गर्दन जाम होना और जोड़ों में सूजन जैसी समस्याएं होने लगती है। ज्यादातर महिलाएं और बुज़ुर्ग इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। ठंड में शरीर की ब्लड सर्कुलेशन धीमी पड़ जाती है, जिस कारण हड्डियों और जोड़ों को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में शरीर को गर्म रखने और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए गर्म सूप पिना काफी फायदेमंद होता है।

ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगी मदद

ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो कराने में मदद करेगा। जिससे आपको घुटनो और जोड़ो के दर्द में बेहद आराम मिलेगा। यह है मूंग दाल, सब्जियों और देसी मसालों से बना औषधीय सूप है। जिससे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्वों की कमी पूरी होती है। यह जोड़ों की सूजन और दर्द को भी अंदर से कम करने में मदद करता है।

सूप है दर्द का इलाज

सर्दियों में शरीर केवल बाहर से ही गर्म रखना काफी नहीं होता, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए शरीर का अंदर से भी गर्म होना जरूरी है। बता दें की सर्दियों में सूप पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और पाचन सुधरता है, जिससे हड्डी-जोड़ों का दर्द, सर्दी-खांसी, जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। आप भी शरीर को गर्म रखने के लिए अपने घर पर सूप बना कर पी सकते हैं। आज हम आपको को एक सूप की रेसिपी बताएगें जो न सिर्फ सर्दी-खांसी बल्कि हड्डी-जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों और घुटनों के दर्द और अन्य बिमारी का रामबाण इलाज है।

सूप बनाने की लगेगी ये सामग्री

सूप बनाने के लिए 2 चम्मच धुली मूंग दाल, 1 गाजर, 1 लौकी या पालक, आधा चम्मच हल्दी और काली मिर्च, 1 चम्मच देसी घी,अदरक का टुकड़ा, नमक और 2 कप पानी की जरूरत पड़ेगी।

ये है सूप बनाने की विधि

कुकर में घी डालकर अदरक हल्का भून लें,
अब मूंग दाल और सब्ज़ियां डालें
हल्दी, काली मिर्च और नमक मिलाएं
पानी डालकर 2 सीटी आने दें
ठंडा होने पर हल्का मिक्स कर लें और गुनगुना पिएं

