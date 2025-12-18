Payal Gaming ने वायरल MMS पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने कभी...

Payal Gaming MMS : इन दिनों सोशल मीडिया पर Payal Gaming कथित MMS वायरल हो रहा है। Payal Gaming का पूरा नाम Payal Dhare है। इस MMS को भारत की फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग का बताया जा रहा है। यह क्लिप पहले X पर वायरल हुई, जहां कई यूजर्स ने बिना किसी पुष्टि के पायल गेमिंग का नाम जोड़ दिया।

पायल को लेकर अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वहीं फैंस इस वीडियो को AI डीपफेक बता रहे हैं। इंफ्लुएंसर ने वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है। पायल ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि वह वीडियो में नहीं हैं और उनकी पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

पायल ने पोस्ट में लिखा कि

इस विवाद के बीच बुधवार, 17 दिसंबर को पायल ने एक लंबा बयान जारी कर साफ किया कि वीडियो में दिख रही महिला वे नहीं हैं। उनकी पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पायल ने लिखा, ‘मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी प्राइवेट और दुखदायी बात पर सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ेगा।

ऑनलाइन माध्यम से कंटेंट शेयर किया जा रहा है जो मेरे नाम और तस्वीर को गलत तरीके से जोड़ता है। मैं इसे साफ तौर पर और बिना किसी संदेह के कहना चाहती हूं कि उस वीडियो में दिख रही महिला मैं नहीं हूं और इसका मेरे जीवन, मेरी पसंद या मेरी पहचान से कोई संबंध नहीं है।

उठाए जा रहे हैं कानूनी कदम

‘मैं आम लोगों और मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि वे इस मटीरियल को किसी भी तरह से शेयर, दोबारा बनाने या इसके बारे में अंदाजा लगाने से बचें। मेरे नाम और मेरी तस्वीर के गलत इस्तेमाल को रोकने और कानून के हिसाब से जवाबदेही पक्का करने के लिए सही कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुश्किल समय में सपोर्ट, हमदर्दी और समझदारी दिखाई। आपकी मेहरबानी और भरोसे ने मुझे उस समय हिम्मत दी जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

