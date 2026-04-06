मनोरंजन

 ‘हेरा फेरी 3’ शूटिंग जल्द होगी शुरू, देरी की खबरों को अभिनेता ने बताया अफवाह

Shanti Kumari6 April 2026 - 3:33 PM
1 minute read
Hera Pheri 3

Hera Pheri 3 : फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। दर्शकों के बीच इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है, वहीं हाल ही में सामने आई देरी की खबरों को अभिनेता परेश रावल ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

अफवाहों पर विराम, फिल्म तय समय पर बनेगी

परेश रावल ने साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर चल रही देरी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और फिल्म निश्चित रूप से बन रही है।

जल्द शुरू होगी शूटिंग

अपनी आगामी फिल्म ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि वह जल्द ही ‘हेरा फेरी 3’ की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इससे यह साफ हो गया है कि फिल्म अब प्रोडक्शन के अगले चरण में पहुंच चुकी है।

पुराने विवाद भी सुलझे

फिल्म को लेकर पहले ऐसी खबरें आई थीं कि परेश रावल ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, जिसके बाद कानूनी विवाद की चर्चाएं भी सामने आई थीं। हालांकि अब ये सभी मुद्दे सुलझ चुके हैं और अभिनेता फिर से इस फ्रैंचाइजी का हिस्सा बन गए हैं।

‘भूत बंगला’ से पहले दर्शकों को मिलेगा मनोरंजन

वहीं, परेश रावल की फिल्म ‘भूत बंगला’ 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद साथ काम कर रही है।

स्टारकास्ट से बढ़ी उम्मीदें

‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के अलावा तब्बू, राजपाल यादव, असरानी, मिथिला पालकर और वामिका गब्बी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। ऐसे में दर्शकों को एक बार फिर कॉमेडी और मनोरंजन से भरपूर फिल्म देखने को मिलेगी।

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Shanti Kumari6 April 2026 - 3:33 PM
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