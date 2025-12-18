Uttar Pradesh

Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया है। जिस कारण से आगरा स्थित ताजमहल अदृश्य हो गया है। हर रोज हजारों-लाखों पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं। खासकर सूर्य की पहली किरणों में ताजमहल का नजारा देखना बहुत ही अनोखा और खास होता है। लेकिन कम विजिबिलिटी के कारण आगरा आए पर्यटकों को काफी निराशा हुई, और उनकी उम्मीदें अधूरी रह गई।

इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच रद्द

लखनऊ, दिल्ली और NCR समेत कई शहरों में कोहरे का घना असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों घने कोहरे को लेकर चेतावनी दी है। बता दें कि लखनऊ में बुधवार को कोहरे और धुंध के कारण इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच भी कैसिंल हो गया। उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में भी कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी दर्ज की गई।

मौसम में रहेगा उतार चढ़ाव

IMD ने जानकार दी है की गुरुवार को पूरे दिन कोहरा छाया रहेगा। IMD के अनुसार, सुबह के समय हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, और दिनभर मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जिससे ठंड बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर जैसे उत्तर भारत के इलाकों में तापमान सामान्य से कम या हल्का ज़्यादा रहने की संभावना है।

15 से ज्यादा ट्रेनें लेट

कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण रेल और हवाई यात्रा में रुकावट आ सकती है। कोहरे की कारण ट्रेनों की रफ्तार कम हो सकती है। दिल्ली से रवाना होने वाली 15 से ज्यादा ट्रेनें एक से पांच घंटे देरी से चल रही हैं। कम विजिबिलिटी के बीच स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने यात्रा संबंधी सलाह देते हुए आग्रह किया है की, यात्री अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में पहले जांच कर लें।

आंधी-तूफान आ सकता है-

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी दी, वहीं तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।

