Air India : जेद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। बता दें कि गुरुवार को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में लैंडिंग की। विमान में 160 यात्री सवार थे। अधिकारियों के अनुसार, टायर फेल होने व आपात लैंडिंग गियर से जुड़ी तकनीकी खराबी रही।

विमान के दोनों टायर फटे

विमान की लैंडिंग से पहले आपात सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया था। इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं। चालक दल को भी कोई चोट नहीं आई। लैंडिंग के बाद सामने आया कि विमान के दाहिनी ओर के दोनों टायर फट चुके थे।

सभी यात्री सुरक्षित

जेद्दा से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 में दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर और टायर में समस्या आ गई। इस वजह से विमान को कोझिकोड की बजाय कोच्चि की ओर मोड़ा गया। सुबह 9:07 बजे विमान को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से उतारा गया। किसी यात्री को चोट नहीं आई।

