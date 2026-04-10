मनोरंजन

अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन, जामनगर में खास अंदाज में हुआ सेलिब्रेशन

Shanti Kumari10 April 2026 - 2:48 PM
1 minute read
Anant Ambani Birthday

Anant Ambani Birthday : अनंत अंबानी ने अपना 31वां जन्मदिन जामनगर में अपने परिवार और करीबी लोगों के बीच मनाया। इस मौके पर कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनका भव्य और भावनात्मक सेलिब्रेशन नजर आ रहा है।

परिवार के साथ केक काटकर लिया आशीर्वाद

जन्मदिन के मौके पर अनंत अंबानी ने अपने पिता Mukesh Ambani और पत्नी Radhika Merchant के साथ केक काटा। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

जामनगर में खास आयोजन, कई सेलेब्स रहे मौजूद

जामनगर में आयोजित कार्यक्रम में अनंत अंबानी के साथ कई फिल्मी सितारे भी नजर आए। केक कटिंग के दौरान Ranveer Singh और Janhvi Kapoor भी मौजूद थे। इस पल के वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं।

संजय दत्त ने दी भावुक बधाई

अभिनेता Sanjay Dutt ने अनंत अंबानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक तस्वीर साझा की। उन्होंने अनंत को दयालु और प्रेरणादायक इंसान बताते हुए उनके स्वास्थ्य और सफलता की कामना की।

सोशल मीडिया पर सितारों ने दी शुभकामनाएं

कई अन्य सेलेब्स ने भी अनंत अंबानी को जन्मदिन की बधाई दी। अभिनेता Jackie Shroff ने उनके लिए शुभकामनाएं साझा कीं, वहीं Ranveer Singh ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर पोस्ट कर बधाई दी।

राम चरण और सलमान खान ने भी दी शुभकामनाएं

साउथ स्टार Ram Charan ने अनंत की मेहनत और जज्बे की तारीफ करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वहीं Salman Khan ने भी उन्हें प्रेरणादायक और दयालु इंसान बताते हुए खास अंदाज में बधाई दी।

वायरल वीडियो बने चर्चा का केंद्र

अनंत अंबानी के जन्मदिन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। परिवार और फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने इस सेलिब्रेशन को और भी खास बना दिया।

ये भी पढ़ें – यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी, 166 दिन की SIR प्रक्रिया पूरी

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Shanti Kumari10 April 2026 - 2:48 PM
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