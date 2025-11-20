Bihar

नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल, जानें उनकी पृष्ठभूमि

Ajay Yadav20 November 2025 - 2:13 PM
Bihar New Ministers :
नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कैबिनेट में चार नए मंत्री शामिल

Bihar New Ministers : बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया. शपथ समारोह में उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे.

इस बार नीतीश कैबिनेट में चार नए मंत्रियों की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा है. नए मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, लेशी सिंह, रमा निषाद और श्रेयी सिंह. आइए जानें उनकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि.

बीजेपी के ताकतवर नेता और मंत्रिमंडल में वापसी

दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी के एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा माने जाते है और वे बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. एनडीए की प्रचंड जीत के बाद संभावना जताई जा रही है कि ‘एक नेता, एक पद’ नीति के तहत उनके स्थान पर नया अध्यक्ष आ सकता है. जायसवाल पहले भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं और राजस्व मंत्री रहे हैं. एमएलसी होने के नाते वे विधान परिषद कोटे से दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. अमित शाह के करीबी माने जाने वाले जायसवाल की रणनीति के चलते बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया. उनका अनुभव उन्हें फिर सत्ता के केंद्र में लेकर आया है.

धमदाहा सीट से लगातार छठी बार विजयी

जदयू की वरिष्ठ नेता लेशी सिंह लगातार छठी बार धमदाहा सीट से विजयी हुई हैं. वे इस बार 55 हजार मतों के अंतर से जीतीं और सर्वाधिक मत पाने वाले विधायकों में दूसरे स्थान पर रहीं. लेशी सिंह का लगभग तीन दशक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और कई बार वे नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुकी हैं. सीमांचल में उनका कद बेहद बड़ा है और विकास कार्यों के लिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है. जदयू संगठन में वे मुख्यमंत्री के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं.

औराई सीट से बड़ी अंतर से विजयी

औराई सीट से बीजेपी विधायक रमा निषाद 57 हजार वोटों के बड़े अंतर से विजयी हुईं और इस चुनाव की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरीं. वे मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं. राजनीतिक परिवार से आने वाली रमा निषाद पहली बार विधायक बनीं और सीधे मंत्री पद तक पहुंच गईं. मल्लाह समाज से होने के कारण संगठन में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है. नीतीश कुमार द्वारा चुनावी सभा में माला पहनाए जाने के बाद वे चर्चा में आईं और अब कैबिनेट में उनका नाम पक्का माना जा रहा है.

