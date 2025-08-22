राष्ट्रीय

न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

Ajay Yadav22 August 2025 - 9:05 AM
1 minute read
Court Verdict :
न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द , कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है
  • 38 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी
  • बंगाल-अरब सागर की हवाओं से बारिश तेज़ होगी
  • गाजीपुर में सबसे ज्यादा 35.4 मिमी बारिश हुई
  • पश्चिम यूपी में ज्यादा, पूर्वी में कम बारिश हुई

Court Verdict : न्यूयॉर्क की एक अपील अदालत ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 करोड़ डॉलर से अधिक के जुर्माने को रद्द कर दिया है. ये जुर्माना नागरिक धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल कोर्ट ने लगाया था. न्यूयॉर्क की अपील अदालत की पांच न्यायाधीशों के एक पैनल ने कहा कि ट्रंप पर अपनी संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए ट्रायल जज की ओर से लगाया गया जुर्माना अत्यधिक था.

ट्रम्प परिवार पर 52.7 करोड़ का जुर्माना

डोनाल्ड ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के अन्य अधिकारियों, जिनमें उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर भी शामिल हैं, पर लगाए गए जुर्माने के साथ यह कुल राशि 52.7 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई थी. न्यायाधीश एंगोरोन ने ट्रंप और उनके दो बड़े बेटों पर कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में काम करने पर प्रतिबंध जैसे अतिरिक्त दंड़ भी लगाए थे. हालांकि, ट्रंप की अपील लंबित रहने के दौरान ये प्रावधान स्थगित कर दिए गए थे, और उन्होंने 175 मिलियन डॉलर का मुचलका जमा कराकर जुर्माने की वसूली अस्थायी रूप से रोक दी थी.

बृहस्पतिवार को आए फैसले ने ट्रंप को संभावित आधे अरब डॉलर के संभावित जुर्माने से राहत तो मिल गई, लेकिन अन्य दंडों को बरकरार रखा, जैसे कि उन्हें और उनके दो बड़े बेटों को कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में सेवा करने से बैन करना.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 August 2025 - 9:05 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

18 August 2025 - 8:00 PM
Photo of भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

18 August 2025 - 7:59 AM
Photo of मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र, यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों के लिए की मदद की अपील

मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को लिखा भावुक पत्र, यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों के लिए की मदद की अपील

17 August 2025 - 9:56 AM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर ब्रेक, टल सकती है ट्रंप टीम की मुलाकात

17 August 2025 - 9:06 AM
Photo of जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बढ़ी मुश्किलें, SIT ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

15 August 2025 - 6:00 PM
Photo of वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल तक, लाल किले से PM मोदी की आत्मनिर्भरता की पुकार

15 August 2025 - 4:19 PM
Photo of ‘भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा…’, लाल किले से PM मोदी का पाकिस्तान को जवाब

‘भारत परमाणु धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा…’, लाल किले से PM मोदी का पाकिस्तान को जवाब

15 August 2025 - 2:14 PM
Photo of लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

15 August 2025 - 10:21 AM
Photo of लाल किले से PM मोदी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

लाल किले से PM मोदी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

15 August 2025 - 7:58 AM
Photo of स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

14 August 2025 - 8:28 PM
Back to top button