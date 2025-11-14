Bihar Election Results 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने प्रदेश में एक बार फिर एनडीए सरकार को बंपर जनादेश दिया है. एनडीए को 202 सीटों पर सफलता मिली है जबकि महागठबंधन 35 सीटों तक सिमट गया है.

बिहार विधानसभा चुनावों के बाद मतगणना जारी है. शुरूआती रुझानों में NDA ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और संकेत मिल रहे है कि बिहार में फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है.

बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो गई हैं. चुनावी प्रचार के दौरान नीतीश और तेजस्वी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. एग्जिट पोल में महिलाओं और ओबीसी वोटरों का झुकाव एनडीए के पक्ष में दिखा है। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है.

शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाता दिख रहा है. आज यह तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है. एनडीए और महागठबंधन दो छोर पर खड़े हैं और नीतीश-तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. सूबे की 243 सीटों के लिए हुए दो चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर हो रही है. नीतीश कुमार ने पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ जीत का दम भरा है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है.

20 सीटों के शुरुआती रुझान जारी

बिहार विधानसभा चुनावों के तहत वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. शुरुआती रुझानों की बात करें तो कुल मिलाकर 20 सीटों के रुझान आ चुके हैं जिनमें बीजेपी 15, जेडीयू 7, LJP (R) 2 सीटों पर आगे है. वहीं, आरजेडी सात सीटों पर और कांग्रेस एक सीट पर आगे है. जनसुराज 2 सीटों पर और AIMIM 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इस तरह देखा जाए तो NDA कुल मिलाकर 24 सीटों पर जबकि महागठबंधन 8 सीटों पर आगे है.

पोस्टल बैलेट में NDA काफी आगे

बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती में NDA 61 महागठंबधन 32और अन्य के खाते में 6 सीटें जाते हुई दिख रही हैं.



शुरुआती रुझानों में एनडीए–महागठबंधन की स्थिति

महागठबंधन

RJD- 24

Congress- 1

VIP-1

LEFT- 1

IIIP- 0

एनडीए

BJP- 22

JDU- 23

LJP- 3

HAM- 1

RLM- 1

एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन का दावा



बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि उनकी पार्टी एग्जिट पोल के अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि EVM में बंद वोट खुलने पर एनडीए दो- तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल करेगा.

बिहार की 100 सीटों का रुझान

बिहार चुनाव मतगणना में 100 से अधिक सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं. एनडीए 75 सीटों पर, महागठबंधन 38 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है.

चनपटिया में मनीष कश्यप की बढ़त

चनपटिया विधानसभा सीट पर जन सुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं. इस सीट पर कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने भी प्रचार किया था.

लालगंज में शिवानी शुक्ला आगे

कुटुंबा सीट से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम आगे चल रहे हैं. लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला आगे हैं.

एनडीए—BJP 36, JDU 34 सीटों पर आगे

बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार शरीफ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. शुरूवाती रुझानों के मुताबिक, BJP 36 सीटों पर, JDU 34 पर, LJP (Ram Vilas) 6, HAM 5 तथा RLM 3 सीटों पर आगे है. महागठबंधन की ओर से RJD 37, कांग्रेस 10, लेफ्ट पार्टियां 6 और VIP 1 सीट पर लीड कर रही हैं. वहीं, जन सुराज पार्टी 5 सीटों पर आगे है जबकि AIMIM ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है.

दोनों गठबंधन 91–91 सीटों पर आगे

बिहार चुनाव के रुझान दिलचस्प होते जा रहे हैं. अभी के आंकड़े बताते हैं कि NDA और महागठबंधन में टाई हो गया है. दोनों ही दल 91-91 सीटों पर बढ़त बनाए हैं.

बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने बड़हिया मंदिर में पूजा की

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बड़हिया में जय बाबा गोविंद मंदिर और मां जगदंबा मंदिर में पूजा-अर्चना की.

एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार किया

शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों को पार कर लिया है. ताजा रुझानों में बीजेपी 53, जेडीयू 55, एलजेपी (रामविलास) 8, हम 4 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है. महागठबंधन की ओर से आरजेडी 51, कांग्रेस 13, लेफ्ट पार्टियां 10 और वीआईपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, जन सुराज 5 और एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है.

विजय सिन्हा और भाई वीरेंद्र आगे

पोस्टल बैलट में विजय कुमार सिन्हा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं. कुम्हरार से केसी सिन्हा (जनसुराज) आगे हैं. मनेर से भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं.

सकरा विधानसभा पर JDU आगे

सुबह 9 बजे तक के आकंड़ों के अनुसार एनडीए 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 73 सीटों पर आगे हैं. प्रमुख सीटों में तेजस्वी यादव आगे हैं. मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट पर जेडीयू करीब एक हजार वोटों से आगे चल रही है.

दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे

शुरुआती रुझानों में दानापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 68, जेडीयू 60, एलजेपी (रामविलास) 11, हम 4 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है. महागठबंधन की ओर से आरजेडी 60, कांग्रेस 14, लेफ्ट पार्टियां 11 और वीआईपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, जन सुराज 4 और एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे है.

शुरुआती रुझनों पर प्रतिक्रिया ठीक नहीं

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि शुरूआती रुझानों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा. आगे देखते हैं क्या होता है. मुझे विश्वास है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा. अभी तक मिले रुझानों के मुताबिक, NDA को 152, महागठबंधन को 84, जन सुराज पार्टी को 4 और अन्य 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

रुझानों में NDA ने पार किया 150 का आंकड़ा

एनडीए की बढ़त उम्मीदों के मुताबिक

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बिहार विधानसबा चुनाव में एनडीए की बढ़त पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक के नतीजे उनकी उम्मीदों और उन्हें मिले फीडबैक के अनुरूप हैं. उनका कहना है कि एनडीए बड़े अंतर से तीज दर्ज करेगा.

चुनाव आयोग के रुझान में RJD बनी सबड़े बड़ी पार्टी

चुनाव आयोग के 9.45 बजे तक के रुझानों के मुताबिक

जेडीयू- 39

बीजेपी- 36

आरजेडी- 23

लोजपा (रा)- 10

कांग्रेस- 6

हम- 2

वीआईपी- 1

AIMIM- 1

CPI (M)- 1

CPI (ML)- 1

TPLRSP-1

शुरुआती बढ़त से उत्साहित JDU कार्यकर्ता

बिहार चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. इसके बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं का जेडीयू कार्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि सरकार एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार बनाएंगे. JDU कार्यकर्ताओं और नेताओं में अलग सा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है.

जन सुराज 2 और एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे

अभी तक आए ताजा रुझानों में बीजेपी 70, जेडीयू 76, एलजेपी (राम विलास) 18, हम 4 और आरएलएम 2 सीटों पर आगे चल रही हैं. महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 56, कांग्रेस 7 और वामदलों को 5 सीटों पर बढ़त मिली है. वहीं जन सुराज पार्टी 2 और एआईएमआईएम 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं.

जन सुराज 2 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिहार चुनाव की मतगणना पर कहा कि परिणाम जल्द स्पष्ट हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है और उन्होंने सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान की उम्मीद में सही वोट डाला है. ताजा रुझानों के अनुसार, एनडीए 170, महागठबंधन 69, जन सुराज पार्टी 2 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

बिहार में NDA सरकार बनने की संभावना

वहीं, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, ‘भारी बहुमत से NDA आगे है. बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा किया है जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ दिखी उससे ये संदेश जाता है कि आएगा NDA और अब जब NDA आ रहा है भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा और NDA की सरकार बिहार में बनेगी.

#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, "…भारी बहुमत से NDA आगे है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर NDA पर भरोसा किया है जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ दिखी उससे ये संदेश जाता है कि आएगा NDA और अब जब NDA आ रहा है भारी… pic.twitter.com/SmnATsGUtx — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025

बेतिया में रेणु देवी हुईं पीछे

बेतिया विधानसभा सीट के चौथे राउंड में कांग्रेस के वसी अहमद 592 वोट से आगे. वहीं, बीजेपी की रेणु देवी पीछे चल रही हैं.

JDU-BJP ने बनाई बराबरी की बढ़त

इलेक्शन कमीशन के ताजा रुझानों के अनुसार, बीजेपी और जेडीयू 70-70 सीटों पर आगे हैं. दोनों दल बराबरी की बढ़त बनाए हुए है. इससे पहले कभी जेडीयू, कभी बीजेपी आगे थीं, इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि इस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभर रही है.

80 सीट लाएगी JDU- केसी त्यागी

जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, “मैंने चुनाव होने से पहले कहा था कि JDU 80 के करीब सीट जीतेगी. कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा.

आरजेडी चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी

बिहार कांग्रेस के सह-प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा, ‘तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. यह शुरुआती रुझान है और अभी से भविष्यवाणी करने का आधार नहीं हो सकता कि आगे क्या होगा. अगर कोई गड़बड़ होती है, तो हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे मतदाता परिणाम से पहले हमारी जीत को लेकर बहुत उत्साहित हों. हम चुनाव आयोग की कमियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं. RJD सबसे बड़ी पार्टी रहेगी.’

बीजेपी के सुभाष सिंह को 13,939 वोट मिले

गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुभाष सिंह को 13,939 वोट मिले हैं, जो 4,229 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग को 9,710 वोट प्राप्त हुए हैं। अन्य उम्मीदवारों में AIMIM के अनस सलाम को 582, BSP की इंद्रा यादव को 1,427 और NOTA को 337 वोट पड़े हैं। मतगणना जारी है, और यह सीट एनडीए के पक्ष में मजबूत रुझान दिखा रही है.



जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास करती है

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, ‘बिहार में इतिहास लिखा जा रहा है जनता पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास करती है पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है. तेजस्वी को बिहार की जनता ने नकार दिया है.’

LJP (R) के सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन को 7,392 वोट मिले

बिहार की डेहरी विधानसभा सीट पर LJP (R) के सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन को 7,392 वोट मिले हैं, जो 1,758 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि आरजेडी के गुड्डू चंद्रवंशी को 5,634 वोट प्राप्त हुए हैं. मतगणना के 12वें राउंड तक एनडीए को फायदा नजर आ रहा है, लेकिन आगे के राउंड में मुकाबला कड़ा हो सकता है.

RJD के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को चौथे राउंड में 20,983 वोट

बिहार की मटिहानी विधानसभा सीट पर RJD के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह चौथे राउंड में 20,983 वोट हासिल कर 6,224 वोटों की मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि JDU के राज कुमार सिंह को 14,759 वोट मिले हैं. महागठबंधन को इस सीट पर शुरुआती रुझान में फायदा दिख रहा है.

भाजपा के कुमार प्रणय को 11,861 वोट मिले

मुंगेर विधानसभा सीट पर भाजपा के कुमार प्रणय को 11,861 वोट मिले हैं, जो 5,046 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि RJD के अविनाश विद्यार्थी को 6,815 वोट प्राप्त हुए. अभी तक के रुझानों के मुताबिक, NDA 187, महागठबंधन 52 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज फिलहाल खाता खोलती नजर नहीं आ रही है.

किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह अप्रत्याशित नहीं है. उन्होंने पहले ही कहा था कि प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे. यह कोई नई बात नहीं है. हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी स्थिति में 160 सीटों से नीचे नहीं आएंगे.’

‘निश्चित ही NDA की सरकार बनने जा रही है

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, ‘बिहार चुनाव के रुझान जो आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता पीएम मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है और निश्चित रूप से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है. हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे.’

तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर

महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. इलेक्शन कमीशन के 3 राउंड की मतगणना के बाद यह आंकड़ा जारी किया है. इस सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह बढ़त बनाए हुए हैं. दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, तीसरे पर AIMIM के अमित कुमार और चौथे स्थान पर जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव हैं.

जनता ने अमन-चैन के लिए पीएम–नीतीश को वोट दिया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का नेतृत्व है जो जेल और बेल, भ्रष्टाचार, जगंलराज, लूट का प्रतीक है और बिहार की जनता ने अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है, और इधर नेतृत्व है पीएम मोदी और नीतीश कुमार का. युवा ने इनके कार्य नहीं देखे लेकिन बुजुर्गों ने इनके कार्य देखें हैं और ये जीत उसकी है.’

#WATCH दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "…एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का नेतृत्व है जो जेल और बेल, भ्रष्टाचार, जगंलराज, लूट के प्रतीक है और बिहार की जनता ने अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है.. और इधर नेतृत्व है पीएम… pic.twitter.com/5s0swOKq7J — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025

कांग्रेस और CMPIML 6-6 सीटों पर बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी 83 सीटों पर बढ़त बनाकर हुए सबसे बड़ी पार्टी बन रही है. नीतीश कुमार की जेडीयू 79 सीटों पर आगे है. तेजस्वी यादव की आरजेडी ने 32 सीटों पर बढ़त में है, जबकि पासवान की LJPR 22 सीटों पर आगे चल रही है. कांग्रेस और CMPIML को 6-6 सीटों पर बढ़त मिली है.

विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं

इलेक्शन कमीशन के चुनावी रुझानों के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके संदेह सही साबित हुए. 62 लाख वोट कट गए, 20 लाख वोट जोड़े गए, जिनमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे शामिल किए गए. अधिकांश कटे हुए वोट गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग के थे. उन्होंने कहा कि EVM पर संदेह बना हुआ है और कांग्रेस को अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है, न कि रैली या जनसभा का. उन्होंने विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी.

मोदी–नीतीश को लोगों का प्यार

बिहार विधानसभा चुनावों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन 78 सीटों पर उन्होंने दौरा किया, वहां लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के प्रति गहरा प्रेम दिखाया, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने छठ माता की पूजा को ‘ड्रामा’ करार दिया, तो लोगों मे उनके प्रति क्रोध देखा गया.’

विजय कुमार सिन्हा 3504 वोट आगे

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार 5/34 राउंड की गिनती के बाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा 3504 वोटों से आगे चल रहे हैं.

जनता ने मोदी–नीतीश के कामों पर मुहर लगाई

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, ‘बिहार में NDA की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है. यह प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर है, नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर है. मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं.’

संजय कुमार सिंह 5,358 वोटों से आगे

महुआ विधानसभा सीट पर LJP(RV) के संजय कुमार सिंह 5,358 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं. 5/26 राउंड की मतगणना के बाद जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव चौथे स्थान पर हैं.

ठाकुरगंज विधानसभा पर 6 राउंड का रुझान

जेडीयू- 24164

एआईएमआईएम- 18900

JDU के गोपाल अग्रवाल करीब 5 हजार वोट से आगे

यह जीत जनता के भरोसे और उम्मीद की

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा इस जीत का मुख्य कारण मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है, उन्होंने इसे जनता के भरोसे और उम्मीद की जीत बताया और कहा कि बिहार के पांडव कमाल हैं और यह 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है.’

राघोपुर सीट तेजस्वी यादव 219 वोटों से आगे



6/30 राउंड की गिनती के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से 219 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार पीछे चल रहे हैं.

बिहार की जनता ने NDA को समर्थन दिया

बिहार के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव ने कहा, ‘अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें बिहार की जनता ने NDA को पूरा समर्थन और आशीर्वाद दिया है और हम बंपर जीत की ओर हैं.

तेजस्वी यादव 343 वोट पीछे सतीश कुमार आगे

लालू यादव के बेट तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर पिछड़ गए हैं. इलेक्शन कमीशन के सातवें राउंड के रुझान के अनुसार, तेजस्वी यादव 343 वोटों के अंतर से पीछे हो गए हैं. बीजेपी के सतीश कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं.

सातवां चरण: चुनाव आयोग के आंकड़े

जनता ने जंगलराज को नकारा

बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा, ‘बिहार में जो मतगणना के रूझान बता रहे हैं, उसमें NDA की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी. प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी थी. यह जनादेश बिहार में कानून-व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए, बुनियादी विकास के लिए है. जनता ने जंगलराज को नकारा और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया है.’

तेजस्वी यादव ने फिर की वापसी

8वें राउंड में राघोपुर से तेजस्वी यादव 585 वोट से आगे

अखिलेश यादव ने NDA की बढ़त पर उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की भारी बढ़त पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है, “बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा. बीजेपी दल नहीं छल है.”

बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 14, 2025

महागठबंधन और जनसुराज पीछे

बिहार चुनाव में NDA के बहुमत के आंकड़े पार होने के बाद, RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि कई सीटों पर अंतर 3,000-5,000 वोटों से कम है और स्थिति बदल सकती है. उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती धामी है और यह सिर्फ शुरूआती रूझान है. अभी तक NDA 198, महागठबंधन 39 और अन्य 6 सीटों पर आगे है, जबकि जनसुराज का खाता अभी तक नहीं खुला.

#WATCH पटना, बिहार: बिहार चुनाव में NDA के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद, RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "वोटों की गिनती जारी है। एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। हमने पाया कि 65-70 से अधिक सीटों पर अंतर 3000-5000 वोटों से कम है, और हमें यकीन है कि उन सीटों पर स्थिति बदल सकती… pic.twitter.com/MtaoNXoVHo — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025

इलेक्शन कमीशन के 1 बजे तक के रुझानों के हिसाब BJP- 90 सीटों पर आगे चल रही है

JDU- 80 सीटों पर आगे चल रही है

RJD- 29 सीटों पर आगे चल रही है

LJP (R)- 20 सीटों पर आगे चल रही है

कांग्रेस- 5 सीटों पर आगे चल रही है

AIMIM- 5 सीट पर आगे चल रही है

HAM- 4 सीटों पर आगे चल रही है

CPIML- 4 सीटों पर आगे चल रही है

RLM- 4 सीट पर आगे चल रही है

CPIM- 1 सीट पर आगे चल रही है

BSP- 1 सीट पर आगे चल रही है

तारापुर में सम्राट चौधरी की जीत लगभग तय

मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट पर 18 राउंड के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी 25376 मतों से आगे चल रहे हैं. सम्राट चौधरी को 74435 वोट मिले हैं. आरजेडी के अरुण कुमार साव को 49059 मत मिले हैं. तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 12 राउंड की मतगणना बाकी है.

20 सीटों पर चिराग पासवान की एलजेपी आगे

चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक, एनडीए के घटक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी गई 28 सीटों में से 20 पर आगे थी. उसके उम्मीदवार गोविंदगंज, बेलसंड, सुगौली, बहादुरगंज, कसबा, बलरामपुर, सिमरी बख्तियारपुर, बोचहां, दरौली, महुआ, परबत्ता, नाथनगर, फतुहा, डेहरी, ओबरा, शेरघाटी, बोधगया, रजौली और गोबिंदपुर सीटों पर आगे चल रहे हैं.

29 में से 28 मंत्री रुझानों में आगे, रिपोर्ट यहां

बिहार में कुल 36 मंत्रियों में से 29 मंत्रियों (बीजेपी के 16 और जेडीयू के 13 नेता) की किस्मत आज तय होनी है. दोपहर 01:25 बजे तक चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक, ज्यादातर मंत्रियों का प्रदर्शन अच्छा नजर आ रहा है.

जेडीयू (JDU) के मंत्री

सोनवर्षा – रत्नेश सदा – आगे

भोरे – सुनील कुमार – आगे

कल्याणपुर – महेश्वर हजारी – आगे

सराय रंजन – विजय कुमार चौधरी – आगे

नालंदा – श्रवण कुमार – आगे

फुलपरास – शीला कुमारी मंडल – आगे

सुपौल – बिजेंद्र प्रसाद यादव – आगे

धमदाहा – लेसी सिंह – आगे

अमरपुर – जयंत राज – आगे

चैनपुर – मो. जामा खान – आगे

चकाई – सुमित कुमार सिंह – आगे

बहादुरपुर – मदन सहनी – आगे

बीजेपी (BJP) के मंत्री

दरभंगा (सदर) – संजय सरोजी – आगे

झाले – जीवेश कुमार मिश्र – आगे

साहेबगंज – राजू कुमार सिंह – आगे

अमनौर – कृष्णा कुमार मंटू – आगे

सीवान – मंगल पांडे – आगे

बछवाड़ा – सुरेंद्र मेहता – आगे

बिहारशरीफ – डॉ. सुनील कुमार – आगे

बांकीपुर – नितिन नवीन – आगे

लखीसराय – विजय कुमार सिन्हा – आगे

तारापुर – सम्राट चौधरी – आगे

बेतिया – रेणु देवी – आगे

हरसिद्धि– कृष्णानंदन पासवान – आगे

झंझारपुर – नीतीश मिश्रा – आगे

छातापुर – नीरज कुमार सिंह बबलू – आगे

सिकटी – विजय कुमार मंडल – आगे

गया टाउन – प्रेम कुमार – आगे

पीछे चल रहे मंत्री

कुढ़नी – केदार प्रसाद गुप्ता (भाजपा) – पीछे

जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न, बांटी जा रही मिठाइयां

बिहार विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (RJD) की भारी जीत के बाद जनता दल (यूनाइटेड) के समर्थकों ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और इस पल का आनंद लिया. पार्टी नेता छोटू सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि वे पार्टी कार्यालय में होली और दिवाली मना रहे हैं.

पटना में बीजेपी सपोर्टर्स नाच-गाने के साथ मना रहे जश्न

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर राजधानी पटना में बीजेपी समर्थक नाच-गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं. एनडीए 197 सीटों पर आगे चल रहा है.

#WATCH | Patna, Bihar: Supporters of the BJP sing, dance and celebrate as NDA continues its comfortable lead in #BiharAssemblyElections.



NDA leading on 197 (BJP 89, JDU 79, LJP(RV) 21, HAMS 4, RLM 4). Counting of votes underway. pic.twitter.com/REyHGQMWqh — ANI (@ANI) November 14, 2025

‘मीठा मीठा घट घट, तीता तीता थू थू’ – गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस राज्य चुनाव जीतती है, तो सब जायज़ होता है, लेकिन जब वे हार जाते हैं, तो वे वोट चोरी और अन्य मुद्दों पर दोष मढ़ देते हैं. इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मीठा, मीठा, घट, घट. तीता, तीता, थू, थू.”

उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब एनडीए बिहार में भारी जीत की ओर बढ़ रहा है, जबकि महागठबंधन को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ रहा है.

तेजस्वी यादव की अटकीं सांसें

तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों का दिन बेहद भारी हो रहा है. अभी तक राघोपुर विधानसभा सीट पर 10 राउंड की गिनती हुई है और तेजस्वी हर राउंड के बाद कभी आगे तो कभी पीछे हो जा रहे हैं. आठवें राउंड तक 500 वोटों से आगे चलने वाले तेजस्वी यादव अब 10वें राउंड में 3230 वोट से पीछे हो गए हैं.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया

बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘मैं बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं. कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने जो विश्वास किया है, उसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद. शाम करीब 5 बजे पटना स्थित भाजपा कार्यालय में विजय उत्सव का आयोजन होगा. बिहार की जनता ने 2/3 बहुमत से जनादेश दिया है। जनता NDA के साथ है.’

‘अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को कुछ अलग सोचना चाहिए’

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘PM मोदी पर बिहार की जनता का जो भरोसा है उस पर जनता ने मुहर लगा दी है. राहुल गांधी जितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है. अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को कुछ अलग सोचना चाहिए.’ रुझानों के मुताबिक, NDA 198 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जबकि महागठबंधन मात्र 39 सीटों पर आगे चल रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, जबकि अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

‘यह चिंताजनक है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत’ – कांग्रेस सांसद शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को ‘बेहद निराशाजनक’ बताया, क्योंकि एनडीए राज्य में फिर से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है.

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह बिल्कुल साफ है कि एनडीए को भारी बढ़त हासिल है. यह निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक है और अगर यही आखिरी नतीजा होता है, तो मुझे लगता है कि गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरी होगी और मेरा मतलब सिर्फ़ आत्मनिरीक्षण, बैठकर सोचना नहीं है, बल्कि यह भी स्टडी करना है कि क्या गलत हुआ, क्या रणनीतिक, संदेशात्मक या संगठनात्मक गलतियां थीं.”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने बिहार में प्रचार नहीं किया. मुझे बिहार में प्रचार के लिए बुलाया नहीं किया गया था, इसलिए मैं आपको कोई जमीनी जानकारी नहीं दे सकता. लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूं. हमारी पार्टी के नेताओं को इस बात का गंभीर विश्लेषण करना चाहिए कि कहां चूक हुई.”

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: On #BiharElections, Congress MP Shashi Tharoor says, "… it's very clear that the lead is overwhelmingly with the NDA. It's obviously seriously disappointing, and if that turns out to be the final result, then I think there will have to be… pic.twitter.com/10rnFhMEs1 — ANI (@ANI) November 14, 2025

समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के परिणाम के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है. हम कह रहे हैं कि हम मगध जीत गए हैं, 2027 में अवध और उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं. हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं, यह भरोसा पूरे देश ने और बिहार ने महसूस किया. बिहार ने सभी प्रकार की परिस्थितियों से उपर उठकर NDA का साथ दिया.’

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "…समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के परिणाम के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है…हम कह रहे हैं कि हम मगध जीत गए हैं, 2027 में अवध और उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे हैं…हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम… pic.twitter.com/T2K9qBrWbC — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025

BSP के सतीश कुमार सिंह 1,265 वोट आगे

बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट पर BSP के सतीश कुमार सिंह तेरहवें राउंड में 38,894 वोट हासिल कर 1,265 वोटों की मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि BJP के अशोक कुमार सिंह को 37,629 वोट मिले हैं. RJD को 21,896, JSP को 2,594 और NOTA को 574 वोट मिले हैं. अभी तक के रुझानों के मुताबिक, NDA 203 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जबकि महागठबंधन मात्र 33 सीटों पर आगे चल रहा है. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, वहीं अन्य 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होती दिख रही है. बीजेपी 93 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इससे पहले 2010 में बीजेपी ने 91 सीटें जीती थीं.

जनता ने मोदी-नीतीश के कामों को आशीर्वाद दिया

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर वे बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभारी हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कामों के कारण जनता ने उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद दिया.

सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस सिर्फ सहयोगी थी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार के चुनाव नतीजों पर कहा कि कांग्रेस केवल सहयोगी के रूप में चुनाव में थी और 243 सीटों में केवल 60 सीटों पर ही पार्टी ने चुनाव लड़ा.

तेजस्वी यादव 14वें राउंड में 7,500 वोट से पीछे

महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट पर 14वें राउंड में 7493 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

NDA ने बिहार चुनाव में बेईमानी की

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार में NDA द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा, ‘जो कमियां रह गईं, हम उनकी समीक्षा करेंगे, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, उसने पूरी बेईमानी की है, चोरी की है, पहले SIR से 65 हजार नाम हटाए, और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये जमा करके वोट खरीदे हैं. समाज, देश देख रहा है कि कैसे वे वोट चोरी कर रहे हैं. जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने के लिए कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा.”

जेडीयू के महेश्वर हजारी कल्याणपुर से विजयी

चुनाव आयोग ने कल्याणपुर सीट से जेडीयू के महेश्वर हजारी की जीत की पुष्टि की है. उन्होंने 38586 वोटों के अंतर से भाकपा माले के उम्मीदवार को हरा दिया है. महेश्वर हजारी को कुल 118162 वोट मिले.

तेजस्वी यादव साढ़े तीन हजार वोटों से आगे

राष्ट्रीय जनता दल के और महगठबंधन के लिए अच्छी खबर है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब साढ़े तीन हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. इससे पहले वे अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सतीश राय से पीछे चल रहे थे. दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है. राघोपुर सीट लालू परिवार का गढ़ माना जाता है. 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव हार गई थीं.

बिहार चुनाव पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव परिणाम पर मुकेश सहनी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, उन्होंने जनादेश का सम्मान किया और कहा कि पहले रात में लूट होती थी, अब यह खुलेआम हो रही है.



