स्वास्थ्य

Makhana Benefits : मखाने खाने से होंगे चमत्कारी लाभ, सुपरफूड से सेहत पर होगा चौतरफा लाभ

Karan Panchal20 March 2026 - 3:57 PM
1 minute read
Makhana Benefits
Makhana Benefits : मखाने खाने से होंगे चमत्कारी लाभ, सुपरफूड से सेहत पर होगा चौतरफा लाभ

Makhana Benefits : मखाने को पुराने समय से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। अगर इसे सही मात्रा और तरीके से डाइट में शामिल किया जाए, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है। रोज़ाना मुट्ठी भर मखाने खाने से कुछ ही हफ्तों में इसके सकारात्मक असर महसूस होने लगते हैं।

हड्डियों के लिए फायदेमंद-

मखानों में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यही वजह है कि हड्डियों की मजबूती के लिए मखाने का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है।

डायबिटीज के लिए सहायक-

मखानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह डायबिटीज मरीजों के लिए भी सुरक्षित और फायदेमंद है।

वजन कम करने में मददगार-

मखाने में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है। फाइबर होने की वजह से यह पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी है और कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकता है।

दिल के लिए फायदेमंद-

मखानों में पोटैशियम और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसे डाइट में शामिल करने से दिल की सेहत मजबूत रहती है और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। कुल मिलाकर, मखाने का नियमित सेवन ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें- लंदन में सार्वजनिक जगह पर पान थूकने पर भारतीय मूल के दो लोगों पर भारी जुर्माना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 March 2026 - 3:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मटके का पानी पीकर ठंडक चाहिए? ये 5 गलतियां न करें, वरना पड़ सकते हैं बीमार

मटके का पानी पीकर ठंडक चाहिए? ये 5 गलतियां न करें, वरना पड़ सकते हैं बीमार

20 March 2026 - 1:29 PM
Photo of एक कटोरी पपीता रोज खाने से चौंकाने वाले फायदे, जानिए कौन-कौन सी बीमारियां होंगी दूर

एक कटोरी पपीता रोज खाने से चौंकाने वाले फायदे, जानिए कौन-कौन सी बीमारियां होंगी दूर

19 March 2026 - 12:09 PM
Photo of धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

धूरी में 21.65 करोड़ के अस्पताल और माता-शिशु केंद्र से संगरूर का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत : सीएम भगवंत मान

18 March 2026 - 10:24 AM
Photo of Nail Extensions : नेल एक्सटेंशन कराना सेहत के लिए खतरनाक, अपनाएं ये तरीके

Nail Extensions : नेल एक्सटेंशन कराना सेहत के लिए खतरनाक, अपनाएं ये तरीके

12 March 2026 - 5:29 PM
Photo of सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

6 January 2026 - 1:33 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Photo of अगर आप खाते हैं जंकफूड तो हो जाए सावधान, इन बीमारियों को देते हैं न्योता

अगर आप खाते हैं जंकफूड तो हो जाए सावधान, इन बीमारियों को देते हैं न्योता

26 December 2025 - 8:01 PM
Photo of Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

Health Update : अब मिलेगी जोड़ों के दर्द से राहत, अपनाएं ये रामबाण इलाज, जानिए क्या है रेसिपी

18 December 2025 - 2:17 PM
Photo of मां का दुध बच्चों के लिए लाइलाज बीमारी का कारण…शोध में चौंकाने वाला खुलासा

मां का दुध बच्चों के लिए लाइलाज बीमारी का कारण…शोध में चौंकाने वाला खुलासा

24 November 2025 - 6:10 PM
Back to top button