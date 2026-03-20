विदेश

लंदन में सार्वजनिक जगह पर पान थूकने पर भारतीय मूल के दो लोगों पर भारी जुर्माना

Karan Panchal20 March 2026 - 3:30 PM
1 minute read
Public Place Rules
लंदन में सार्वजनिक जगह पर पान थूकने पर भारतीय मूल के दो लोगों पर भारी जुर्माना

Public Place Rules : लंदन के ब्रेंट इलाके में सार्वजनिक जगह पर पान थूकने के मामले में भारतीय मूल के दो लोगों पर कुल 1,391 पाउंड (करीब 1.45 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। शुरुआती तौर पर दोनों को मौके पर ही 100 पाउंड का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं भरा, जिससे मामला कोर्ट तक पहुंचा और जुर्माना कई गुना बढ़ गया।

हर साल करीब 30,000 पाउंड का खर्च

ब्रेंट सिटी काउंसिल ने पान थूकने के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सार्वजनिक जगहें गंदी होती हैं और सफाई पर हर साल करीब 30,000 पाउंड (लगभग 30 लाख रुपये) खर्च करना पड़ता है।

समय पर न भरने पर दस गुना

पहले मामले में एडगवेयर के अक्षीतकुमार भद्रे पटेल जून 2025 में किंग्सबरी रोड के पास मेट्रो स्टेशन पर पान थूकते पाए गए थे। कोर्ट में उनकी गैरमौजूदगी में फैसला सुनाया गया और जुर्माना समय पर न भरने के कारण दस गुना से ज्यादा बढ़ गया।

इस कारण से लिया गया एक्शन

दूसरा मामला रुइसलिप के हितेश पटेल का है। उन्होंने वेम्बली हिल रोड पर पान थूका था और वे भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ भी भारी जुर्माना लगा।

जीरो टॉलरेंस की नीति

ब्रेंट और आसपास के इलाके में पान थूकने की समस्या बढ़ रही है, इसलिए काउंसिल ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है। इसके तहत जगह-जगह चेतावनी वाले बैनर लगाए गए हैं, अधिकारी गश्त कर रहे हैं और मौके पर ही 100 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- पोखरण में भारतीय सेना का नया गेम चेंजर, पिनाका मल्टिपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण

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Karan Panchal20 March 2026 - 3:30 PM
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