विदेश

लेबनान ने ईरान के राजदूत को देश से निकाला, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बढ़ा कूटनीतिक विवाद

Shanti Kumari24 March 2026 - 6:15 PM
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Lebnon

Middle East Conflict : मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच लेबनान और ईरान के रिश्तों में भी खटास देखने को मिल रही है। लंबे समय से ईरान का समर्थन करने वाले लेबनान ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद गहराता नजर आ रहा है।

ईरानी राजदूत को पर्सोना नॉन ग्रेटाघोषित किया गया

लेबनान सरकार ने ईरानी राजदूत की मान्यता रद्द करते हुए उन्हें ‘पर्सोना नॉन ग्रेटा’ घोषित कर दिया है। इसके तहत उन्हें अवांछित व्यक्ति मानते हुए देश छोड़ने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान ने राजदूत को निर्धारित समय सीमा के भीतर, रविवार तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है।

पांच दिनों में छोड़ना होगा लेबनान

विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ईरानी राजदूत को पांच दिनों के भीतर लेबनान छोड़ना होगा। यह फैसला दोनों देशों के बीच राजनयिक मानकों और प्रथाओं के कथित उल्लंघन के बाद लिया गया है।

लेबनान ने अपने राजदूत को भी वापस बुलाया

इस घटनाक्रम के जवाब में लेबनान ने ईरान में तैनात अपने राजदूत को भी परामर्श के लिए वापस बुला लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और कूटनीतिक असहमति को दर्शाता है।

क्षेत्रीय संघर्ष का असर

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्र में हो रहे हालात को लेकर इजरायल पर आरोप लगाए हैं और लेबनान व गाजा में नागरिकों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है।

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Shanti Kumari24 March 2026 - 6:15 PM
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