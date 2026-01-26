राष्ट्रीय

Karnataka Road Accident : नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत

Karan Panchal26 January 2026 - 2:11 PM
1 minute read
Karnataka Road Accident
Karnataka Road Accident : नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत

Karnataka Road Accident : कर्नाटक के तुमकुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।

कार में सवार थे छह लोग

जानकारी के मुताबिक हादसा तुमकर जिले के नेशनल हाईवे 48 पर हुआ। कार में करीब 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना के आधार पर कार में सवार लोग बेंगलुरु जा रहे थे। जिस दौरान हाईवे पर खड़े एक ट्रक से एर्टिगा कार जाकर टकरा गई।

एसपी ने किया मुआयना

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ये लोग गोकर्णा, मुरुडेश्वर, उडुपी घूमने गए थे। जब लोग वापस लौट रहे थे तभी हादसा हो गया। तुमकुर के एसपी KV अशोक ने पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर इस घटना का मुआयना किया।

ये भी पढ़ें- देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 January 2026 - 2:11 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

26 January 2026 - 1:38 PM
Photo of गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

26 January 2026 - 1:37 PM
Photo of 77th Republic Day : पीएम मोदी, शाह, नाथ, राहुल समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

77th Republic Day : पीएम मोदी, शाह, नाथ, राहुल समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी गणतंत्र दिवस 2026 की शुभकामनाएं

26 January 2026 - 1:05 PM
Photo of Republic Day 2026 : CRPF की सिमरन बाला कौन हैं, पुरुष जवानों का किया नेतृत्व, जानें सबकुछ

Republic Day 2026 : CRPF की सिमरन बाला कौन हैं, पुरुष जवानों का किया नेतृत्व, जानें सबकुछ

26 January 2026 - 11:38 AM
Photo of 77वां गणतंत्र दिवस : पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

77वां गणतंत्र दिवस : पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, बताया ‘आन-बान-शान का प्रतीक’

26 January 2026 - 7:45 AM
Photo of Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर लगाई आग

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू को जिंदा जलाया, पेट्रोल डालकर लगाई आग

25 January 2026 - 6:54 PM
Photo of Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

Mumbai Murder Case : मुंबई लोकल ट्रेन में प्रोफेसर की हत्या, CCTV में भागता दिखा आरोपी

25 January 2026 - 3:20 PM
Photo of SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

24 January 2026 - 7:40 PM
Photo of Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

24 January 2026 - 6:42 PM
Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

24 January 2026 - 3:50 PM
Back to top button