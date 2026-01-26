Karnataka Road Accident : कर्नाटक के तुमकुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है।

कार में सवार थे छह लोग

जानकारी के मुताबिक हादसा तुमकर जिले के नेशनल हाईवे 48 पर हुआ। कार में करीब 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना के आधार पर कार में सवार लोग बेंगलुरु जा रहे थे। जिस दौरान हाईवे पर खड़े एक ट्रक से एर्टिगा कार जाकर टकरा गई।

एसपी ने किया मुआयना

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ये लोग गोकर्णा, मुरुडेश्वर, उडुपी घूमने गए थे। जब लोग वापस लौट रहे थे तभी हादसा हो गया। तुमकुर के एसपी KV अशोक ने पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर इस घटना का मुआयना किया।

ये भी पढ़ें- देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप