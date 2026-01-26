राष्ट्रीयविदेश

देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

Karan Panchal26 January 2026 - 1:38 PM
2 minutes read
Cold Wave In USA
Cold Wave In USA : अमेरिका में रविवार को बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी है, जिसने पूरे देश के हालत बिगड़ गए हैं। खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 राज्यों और राजधानी वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी घोषित की है। लगभाग 10 लाख घरों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

3,220 किलोमीटर में फैला तूफान

जानकारी के मुताबिक, यह तूफान लगभग 3,220 किलोमीटर की दूरी में फैला है। तूफान के कारण करीब 21 करोड़ लोगो को इसका सामना करना पड़ रहा है, जो अमेरिका की लगभग दो-तिहाई आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क समेत पूरे देश में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

18000 फ्लाइट्स रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,करीब कई उड़ाने देरी से चल रही हैं। वहीं 18000 से अधिक फ्लाइट्स कैसिंल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को करीब 10,800 उड़ानें रद्द हुई हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि कई दिनों तक फ्लाइट कैंसिल और देरी की समस्या बन सकती है।

पेड़ और पावर लाइन टूटे

तूफान से अमेरिका के टेनेसी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जहां 3.37 लाख घरों और व्यवसायों में बिजली गुल है। केंटकी, जॉर्जिया, अलबामा और वेस्ट वर्जीनिया में भी लाखों घर बिजली के बिना है। बर्फ और बर्फीली बारिश से पेड़ और पावर लाइन टूट गए। इस तूफान में नुकसान काफी बड़े पैमाने पर हुआ है, जिस कारण बिजली की सप्लाई दोबारा शुरू करने में कई हफ्ते लग सकते हैं।

20 वर्षों में सबसे गंभीर तूफान

फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) ने कई राज्यों में जरूरी सामान, स्टाफ और सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को तैनात किया है। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने इसे पिछले 20 वर्षों में सबसे गंभीर तूफानों में से एक बताया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य को सालों में सबसे लंबी ठंड और सबसे ज्यादा बर्फबारी के लिए तैयार रहना होगा।

अमेरिका में तूफान का कारण

अमेरिका के कई राज्य इस समय भीषण ठंडी हवाओं से जूझ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पोलर वोर्टेक्स (ध्रुवीय भंवर) को माना जा रहा है। पोलर वोर्टेक्स में हवाएं काउंटर क्लॉकवाइज (घड़ी की उल्टी दिशा) बहती हैं। पोलर वोर्टेक्स भौगोलिक संरचना के कारण आमतौर पर नॉर्थ पोल के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब यह दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका, यूरोप और एशिया में भारी ठंड लाता है।

