Republic Day 2026 : दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू-कश्मीर की 26 साल की सिमरन बाला अपनी फोर्स की पुरुष जवानों का नेतृत्व किया। सिमरन बाला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सहायक कमांडेंट हैं। यह पहली बार है जब कोई महिला अधिकारी 140 से ज्यादा पुरुष जवानों की टुकड़ी की कमान संभाल रही है।

CRPF अधिकारी बनने वाली पहली महिला

सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। वह इस जिले से CRPF में अधिकारी बनने वाली पहली महिला हैं। CRPF देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री बल है, जिसमें 3.25 लाख कर्मचारी हैं। यह बल देश की आंतरिक सुरक्षा संभालता है और नक्सल, आतंकवाद और उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन करता है।

नक्सल विरोधी अभियान में लिया हिस्सा

सिमरन बाला ने जम्मू के गांधी नगर महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। 2025 में उन्होंने UPSC की CAPF सहायक कमांडेंट परीक्षा पास कर CRPF में कमीशन पाया। उनकी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की बस्तरिया बटालियन में हुई, जहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा लिया। CRPF अकादमी, गुड़गांव में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण और सार्वजनिक बोलने के लिए पुरस्कार भी मिले।

महिलाओं की रोमांचक भागीदारी

इस बार गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की भागीदारी रोमांचक है। CRPF और SSB की महिला जवानों की ‘डेयर डेविल्स’ टीम बाइक पर एनफील्ड बुलेट्स चलाती हुई परेड में शामिल हुई। ये महिला सैनिक 2020 में भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रह चुकी हैं।

