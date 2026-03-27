राष्ट्रीय

इजरायल-ईरान टकराव का असर पाकिस्तान तक, दूतावास के पास धमाकों से दहशत

Ajay Yadav27 March 2026 - 9:08 AM
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Israel Airstrike :
इजरायल-ईरान टकराव का असर पाकिस्तान तक, दूतावास के पास धमाकों से दहशत

Israel Airstrike : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पाकिस्तान तक महसूस होने लगा है. तेहरान में स्थित पाकिस्तानी दूतावास और वहां मौजूद राजदूत के आवास के नजदीक हाल ही में जोरदार धमाके हुए, जिन्हें इजरायली हवाई हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है. स्थानीय मीडिया और राजनयिक सूत्रों के अनुसार, विस्फोटों की आवाजें दूतावास परिसर तक सुनाई दीं, जिससे वहां मौजूद स्टाफ में घबराहट फैल गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है.

तेहरान में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को पाकिस्तान की संप्रभु सीमा का हिस्सा माना जाता है. ऐसे में उसके बेहद करीब हमला होना इस्लामाबाद के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करता है. धमाकों के बाद दूतावास के भीतर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि बाद में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और सभी कर्मचारी सुरक्षित पाए गए.

पाकिस्तान ने दी मध्यस्थता की पेशकश

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान, तुर्किये और मिस्र मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच संवाद कायम कराने की कोशिश कर रहे हैं. ये देश लगातार दोनों पक्षों के बीच बातचीत की राह निकालने के लिए संपर्क बनाए हुए हैं. पाकिस्तान ने तो बातचीत के लिए मेजबानी की पेशकश भी की है, जिससे हालात सामान्य किए जा सकें.

वहीं, इस घटना पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला अनजाने में हुआ हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक संकेत या दबाव की रणनीति के रूप में देख रहे हैं.

दूतावास स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश

तेहरान में पिछले कुछ दिनों से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तानी दूतावास को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा सकते हैं.

घटनाक्रम से क्षेत्रीय राजनीति और उलझी

इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना दिया है. पाकिस्तान जहां एक ओर ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह घटना शांति प्रयासों को किस दिशा में ले जाती है.

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Ajay Yadav27 March 2026 - 9:08 AM
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