Iran America War : अमेरिका ईरान पर पहले हमला कर सकता है, जानकारी है कि मध्य-पूर्व में US आर्मी पूरी तरह तैयार है। मिडिल ईस्ट में माहौल तनावपूर्ण बनें हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के मुताबिक 30-40 हजार सैनिक आधुनिक हथियारों के साथ तैनात हैं। यह स्थिति एक बड़ी जंग की ओर इशारा कर रही है।

ईरान के नजदीक पहुंचा अब्राहम लिंकन

रूबियो ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के नजदीक पहुंच गया है। उन्होंने जोर दिया कि क्षेत्र में 30 हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, और अमेरिका ऐसी सैन्य क्षमता बनाए रखना चाहता है जो ईरानी हमलों से पहले ही उन्हें रोक सके।

कमजोर दौर से गुजर रहा ईरान

रूबियो ने ईरान की सैन्य ताकत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने अपनी अर्थव्यवस्था के चरमराने के बावजूद हजारों लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जमा की हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका शासन अब सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है।

परमाणु बम बना बड़ी वजह

बीते करीब एक महीने से ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले का विचार कर रहा है, जिसका मुख्य आधार ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई क्रूर कार्रवाई है, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जिसको लेकर अमेरिका एक्शन मोड में हैं, वहीं एक कड़ी यह भी है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद नजदीक है जिस कारण से इजरायल भी उससे खफा है। वहीं इस जंग का असली मकसद भी यही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए।

