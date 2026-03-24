LifeStyle News : गर्मी का मौसम त्वचा के लिए कई तरह की समस्याएं लेकर आता है, जैसे पसीना, ऑयल बढ़ना, सनबर्न, टैनिंग और पिंपल्स। ऐसे में सही स्किन केयर रूटीन अपनाकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ, फ्रेश और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं।

1. दिन में दो बार चेहरा साफ करें

गर्मी में पसीना और धूल-मिट्टी त्वचा पर जल्दी जम जाती है। इसलिए दिन में कम से कम दो बार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें। इससे स्किन पोर्स खुलते हैं और ऑयल कंट्रोल रहता है।

2. सनस्क्रीन का जरूर करें इस्तेमाल

धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है। यह त्वचा को हानिकारक UV किरणों से बचाता है और टैनिंग व सनबर्न से सुरक्षा देता है। कम से कम SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन चुनें और हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाएं।

3. त्वचा को हाइड्रेट रखें

गर्मी में शरीर के साथ-साथ त्वचा को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और ताजे फल व सब्जियों का सेवन करें। इससे स्किन अंदर से स्वस्थ रहती है और डलनेस कम होती है।

4. हल्के और ऑयल-फ्री प्रोडक्ट्स का उपयोग करें

गर्मी में भारी क्रीम और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स स्किन को चिपचिपा बना सकते हैं। इसलिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र और ऑयल-फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जो स्किन को नमी भी दें और भारीपन भी न बढ़ाएं।

5. धूप से बचाव जरूरी

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप से बचने की कोशिश करें। बाहर निकलते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा पर सीधी धूप का असर कम होगा।

6. स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन सीमित रखें

हफ्ते में 1-2 बार हल्के स्क्रब से डेड स्किन हटाना फायदेमंद होता है। लेकिन ज्यादा स्क्रब करने से स्किन इरिटेट हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें।

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