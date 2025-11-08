स्वास्थ्य

स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो रोज़ाना अपनाएँ ये आसान आदतें

Shanti Kumari8 November 2025 - 8:03 PM
1 minute read
Healthy lifestyle tips
"स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी हैं।"

New Delhi : आधुनिक जीवनशैली में हमारी सेहत पर लगातार असर पड़ रहा है। अनियमित खान-पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग दिल की बीमारियों, मोटापे और मधुमेह जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ आसान लेकिन असरदार आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।

संतुलित और पौष्टिक आहार

स्वस्थ रहने के लिए आहार का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन को नियमित रूप से शामिल करें। तली हुई, ज्यादा मीठी और जंक फूड से बचें। दिन में छोटे लेकिन पौष्टिक भोजन लेना बेहतर है, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि

विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में कम से कम 30 मिनट की हल्की या मध्यम एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। योग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और साइकलिंग जैसी गतिविधियां हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक शांति के लिए फायदेमंद हैं।

पर्याप्त नींद

हर वयस्क के लिए रात में 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद की कमी से वजन बढ़ना, स्ट्रेस और इम्यूनिटी में कमी हो सकती है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और एक आरामदायक नींद का माहौल बनाएं।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान

तनाव को नियंत्रित करना भी स्वस्थ जीवन का हिस्सा है। ध्यान (मेडिटेशन), गहरी साँसें लेना और छोटे ब्रेक लेना मददगार हो सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

पर्याप्त पानी पीएं और हाइड्रेटेड रहें

शरीर में पानी की कमी थकान, कब्ज और त्वचा की समस्याओं का कारण बन सकती है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना आवश्यक है। हाइड्रेटिंग फूड्स जैसे तरबूज, खीरा और नारियल पानी भी मददगार हैं।

नियमित स्वास्थ्य जांच

नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएँ। समय पर स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान से गंभीर रोगों से बचा जा सकता है।

