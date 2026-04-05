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जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू

Karan Panchal5 April 2026 - 7:42 PM
2 minutes read
Viral Video
जर्मन टूरिस्ट हैरान, भारत में UPI और QR पेमेंट को बताया जादू, वीडियो वायरल

Viral Video : भारत आने के बाद विदेशी पर्यटक UPI और QR कोड पेमेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके देश में छोटी-छोटी खरीदारी के लिए अक्सर नकद या क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ती है, लेकिन भारत में सड़क किनारे की चाय की दुकान से लेकर बड़े होटल तक बस QR कोड स्कैन करके ही भुगतान हो जाता है। UPI की सबसे बड़ी खासियत है– तेज, सस्ता और आसान। विदेशी मुद्रा को सीधे वॉलेट में लोड करके पेमेंट किया जा सकता है।

भारत की QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली

जर्मनी के एक पर्यटक ने भारत में QR पेमेंट सिस्टम का अनुभव किया और इसे जादू जैसा बताया। उनका वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल jarman_jugnuu पर शेयर किया गया और यह तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बताते हैं कि भारत में QR कोड आधारित भुगतान प्रणाली ने रोजमर्रा की खरीदारी को कितना आसान बना दिया है। उनका कहना है, “भारत में भुगतान करना बेहद सरल है। बस QR कोड स्कैन करें। यह हर जगह उपलब्ध है – मंदिर, बाज़ार, टैक्सी या दुकान।”

फोन के साथ आएं और भुगतान हो गया

वीडियो के कैप्शन में भी डिजिटल भुगतान की तारीफ की गई: “भारत में भुगतान करना बहुत आसान है। नकद या कार्ड की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने फोन के साथ आएं और भुगतान हो गया। असली डिजिटल भारत।”

छोटे विक्रेताओं के लिए भुगतान को आसान बनाया

इस वीडियो पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि यह भारत की सबसे बेहतरीन सुविधाओं में से एक है, और UPI ने छोटे विक्रेताओं के लिए भी भुगतान को आसान बना दिया। अन्य ने बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान की सुविधा विदेशों से कहीं आगे है और इसकी सुविधा की याद उनके दिल में हमेशा रहती है।

ध्यान दें- इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर जिम्मेदार चैनल होने के नाते किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- अमेरिकी F-15E पायलट का ईरान से हाई-रिस्क रेस्क्यू, ट्रंप ने किया कंफर्म, फोर्सेज ने जवान को बचाया

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Karan Panchal5 April 2026 - 7:42 PM
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