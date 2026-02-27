मनोरंजन

शादी के बाद दिखी रश्मिका और विजय देवरकोंडा की पहली झलक, बेहद खुश और खूबसूरत दिखी जोड़ी

Shanti Kumari27 February 2026 - 5:44 PM
2 minutes read
Rashmika Vijay After Marriage

Rashmika Vijay After Marriage: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों की शादी के बाद ये कपल पहली बार साथ में स्पॉट हुए। 26 फरवरी 2026 को अपनी शादी की सभी रस्मों को पूरी करने के बाद ये जोड़ी अब उदयपुर एयरपोर्ट पर नजर आई, जहाँ उनके फैंस को उनसे मिलने का काफी इंतजार था।

शादी के बाद की खुशी आई नजर

विजय और रश्मिका ने शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर साथ कदम रखा। इस दौरान दोनों बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे थे। दोनों हाथों में हाथ डाले हुए एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया को देखकर पोज भी दिए। उनके चेहरे पर शादी के बाद की खुशी साफ झलक रही थी। कपल ने पैपराजी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया, जो कि उनके फैंस के लिए एक खास पल था।

रश्मिका का दुल्हन वाला लुक और विजय का स्टाइलिश अंदाज

रश्मिका मंदाना की शादी के बाद पहली बार की स्पॉटिंग में उनका लुक चर्चा का विषय बना। उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत अनारकली सूट पहना था, जिसमें फुल स्लीव्स और हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। उनकी मांग में सिंदूर और हाथ में लाल चूड़ियां भी दिखीं, जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को दर्शा रहे थे। उनका दुल्हन वाला ग्लो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था।

वहीं, विजय देवरकोंडा भी किसी कम नहीं थे। उन्होंने आइव ब्लू कुर्ता-पायजामा पहना था, जिसमें वह बेहद हैंडसम नजर आ रहे थे। दोनों की जोड़ी एयरपोर्ट पर बहुत प्यारी लग रही थी और उनके फैंस उनके इस स्पॉटिंग को लेकर काफी बेसब्र थे।

शादी की रस्में और सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

बता दें कि विजय और रश्मिका की शादी 26 फरवरी को हुई थी, जिसमें पहले विजय के तेलुगु रिवाज से शादी हुई, और फिर रश्मिका के कोडवा रिवाज से भी शादी की गई। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद ही वायरल हो गईं। फैंस को अब इनकी हल्दी, मेहंदी, और संगीत जैसी फंक्शन्स की तस्वीरों का भी बेसब्री से इंतजार है।

