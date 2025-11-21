Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा अल मकतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। मीडिया रिपोर्टे्स के मुताबिक शुक्रवार दोपहर भारतीय समय अनुसार 3.40 बजे यह हादसा हुआ।
विमान पायलट की मौत
हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बैठा दी है। विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। पायलट खुद को इजेक्ट नहीं कर पाया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे पर धुएं का गुबार देखा गया।
क्या हैं विमान की खासियत
बता दें कि, तेजस एक 4.5-जेनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने एयर-डिफेंस मिशन, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज-कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए बनाया है। यह अपनी क्लास के सबसे हल्के और सबसे छोटे फाइटर प्लेन में से एक माना जाता है।
जीरो स्पीड-जीरो ऊंचाई पर भी सुरक्षा
इस विमान की खासियत है कि इसका Martin-Baker zero-zero ejection seat। यह सीट पायलट को जीरो स्पीड और जीरो ऊंचाई पर भी सुरक्षित इजेक्ट होने की क्षमता देती है, जैसे टेकऑफ, लैंडिंग या लो-लेवल उड़ान के समय। इसमें खास सिस्टम होता है जो कैनोपी को उड़ाकर पायलट को तेजी से बाहर निकालता है और पैराशूट खोलकर उसे सुरक्षित नीचे उतरने में मदद करता है।
दुनियाभर की एयरोस्पेस कंपनियां
दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां दुनिया की बड़ी एयरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां नए विमान, हेलिकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती है। बता दें कि पांच दिन के एयरशो का शुक्रवार को आखिरी दिन था।
